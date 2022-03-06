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    台版《TINDER大騙徒》？ 南北雙姝情人節變調慘失金

    被害人與歹徒的詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

    被害人與歹徒的詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/03/06 14:55

    〔記者姚岳宏／台北報導〕熱門電影《TINDER大騙徒》在台真實上演？高雄市21歲張姓女服務生，年初在IG結識一位自稱在德國工作7年的韓國工程師，雙方加LINE聊天，聊幾個星期後，男方稱2月14日快到了，要買情人節禮物送給張女，張女很開心，但隨後就收到一封自稱「國際快遞」（ICS）公司電郵表示，有個從德國郵寄的包裹遭滯留，須繳交約2000美元的報關費，被愛沖昏頭的張女立刻代墊款項，家人得知勸說後，張女才知遭詐騙。

    刑事警察局統計，去年假交友詐騙件數為1174件，財損金額達新台幣4億1千餘萬元，顯見假交友真詐騙之手法依然猖獗，歹徒還會配合時事與重要節慶（如情人節），祭出愛的「詐」彈，讓單身男女無法招架，請民眾小心提防。

    警方調查，遭詐的張女當時得知是男方要送她的禮物卡關，還熱心回信詢問付款方式，快遞公司「貼心」表示有與台灣某銀行合作，可提供該行「專員」存簿，請張女直接將費用轉入，能省去跨國手續費用。

    張女匯款後還詢問男方，男方安撫表示，他早料到運送有可能產生其他資費，因此他放了2萬5000元美金在該禮物包裹裡，請張女放心，張女後聽從家人勸說，釐清先前過程根本就是詐騙，黯然在情人節當天至派出所報案，共損失新台幣5萬6000元。

    無獨有偶，新竹市44歲林姓女會計，亦於年初在IG與一名自稱在新加坡工作的男子相識並用LINE聊天，一個月後，對方一樣以情人節將至，想從新加坡寄送包裹給林女，林女隨後就收到自稱海運公司的電子郵件，請林女先支付關稅約3萬元。

    林女首先覺得奇怪，為何繳納關稅通知僅用電子郵件告知匯入國內某私人帳戶，且流程過於簡單草率，但仍不敵男方一再說服，後將款項匯入。林女事後上網查閱海運公司相關資料，驚覺該公司已倒閉數年，根本無法正常送貨，憤而至派出所報案，損失共計3萬元。

    被害人與歹徒的詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

    被害人與歹徒的詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

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