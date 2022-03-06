妻子舊手機惹禍！最後定位在摩鐵…水電工小王最後被判賠25萬

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/03/06 12:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚8年的林男某日意外發現老婆舊手機定位有定位功能，意外看到老婆林女竟在汽車賓館，經查問枕邊人，赫見老婆與水電工鍾男有激情對話，包括「（林女）我胃痛！（鍾男）老婆怎麼了…。我沒這麼深啊！」新竹地院法官認定二人已發展超越一般男女交往分際之親密關係，最後判鍾男需賠償人夫25萬元。

結婚8年育有二女的羅男指控，去年9月妻子林女說要去竹北市某皮膚科就診，他留在家中看顧小女兒，並將老婆平日留置家中的舊手機播放音樂供小女兒助眠，他看到手機APP有尋找手機的功能，赫然發現林女新手機定位在新竹縣新豐鄉的汽車旅館內，當晚他查看妻子手機簡訊留言，與鍾男有互傳曖昧對話，甚至以「老公」、「老婆」互稱。

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且鍾男誘惑林女離婚，事後林女坦承與鍾男去摩鐵開房間，導致夫妻婚姻破裂，經新竹地院離婚調解成立，憤而向小王鍾男求償100萬元。

法官勘驗二人聊天室對話內容，「（鍾男）老婆。好想你。（林女）才剛離開3小時耶。沒資格說你，我也是…。（鍾男）3秒就想了…。」、「（林女）我胃痛。（鍾男）老婆怎麼了…。我沒這麼深啊！」，已見鍾男用語輕佻並隱含性暗示。

「（林女）我媽還問，你有給我什麼承諾嗎？（鍾男）承諾就是我這一生這條命…我先過去拜見岳父岳母…（林女）媽覺得我現在的心都在你身上…（鍾男）他們不會知道的是我愛你多久及多深。」法官認為兩人互相傾訴愛意，顯非一般朋友間社交互動，益徵二人間已發展超越一般男女交往分際之親密關係。最後判鍾男需賠償人夫25萬元。

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