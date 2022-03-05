男子赤裸陳屍摩鐵 保險套無精液揪出2女迷魂劫財

2女故佈疑陣，還將保險套丟置遺體旁，刑事鑑識卻發現保險套有一女的基因。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/05 14:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市女子陳家曦、江瑋綸是同性配偶，去年合謀以美色、可以3P等香豔說詞詐騙男子到汽車旅館，再伺機下藥迷昏強盜財物，已知共強盜7名男子，其中一名林男喝下添加安眠藥的啤酒後猝死汽車旅館，兩人故佈疑陣被台中市警局刑事鑑識中心識破送辦，台中地院去年底依7次強盜罪與1次強盜致死等罪名，重判各17年徒刑，而2女罪行曝光主因靠得就是刑事科學鑑定。

見過影集「CSI犯罪現場」的觀眾，一定對刑事科學鑑定印象深刻，中市警局刑事鑑識中心指出，林男死亡案發之後，警方發現林男下半身裸露，無明顯外傷，床舖上發現一個保險套，無打鬥跡象，警方調閱監視器，發現陳、林兩女（分別22、27歲）事發後離開現場，兩女宣稱透過交友軟體「GOOD NIGHT」，相約林男至汽車旅館飲酒作樂，因林男酒後亂性，欲性侵她們，兩人遂離開現場，至於林男死因，是她們離去之後，自行招妓，因「馬上風」猝死。

請繼續往下閱讀...

不過，鑑識人員卻發現林男陳屍狀態異常，下半身雖裸露，但褲子卻只有脫到腳踝處，應為死後刻意被脫下，遺體被重新佈置過，另外，現場遺留之保險套，看似林男性行為之後留下，但保險套內並未檢出任何精液，顯然是有人刻意丟棄在現場故佈疑陣。

警方採集啤酒罐剩餘啤酒，檢出安眠劑藥物；同時，林男經解剖，體內血液內亦檢出相同成份安眠藥，證明林男是被下藥過重致死後遭洗劫財物，現場遺留保險套，採集DNA，與江女吻合，證明這個保險套，是由江女拆封後，手上汗液遺留在保險套上，放置於現場佈置後，全案終於真相大白，水落石出，也成了兩女被定罪的重要關鍵。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法