涉洩情報給中方 「台灣第一特務」批檢調「很會編故事」

張超然被控違反國家安全法、國家情報工作法，今在北院開庭前痛批檢調很會編故事、騙辦案績效。（資料照）

2022/03/04 13:13

〔記者溫于德／台北報導〕自稱「台灣第一特務」的國防部軍事情報局退役上校張超然，被控提供極為敏感的情報員個資等機密軍情給中國，違反國家安全法、國家情報工作法，台北地院上午仍採不公開審理，張庭前批檢調很會編故事、騙辦案績效，自己會把機密文件呈給法院，證明被冤枉。

張超然認為，自己之所以會被視為共諜，是被同案退役上校周天慈、王大旺的偵訊筆錄所陷害，「周天慈是膽小鬼，上次開庭已向他道歉，今天王大旺已會對他道歉」。

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張超然再度強調自己是「台灣第一特務」，1989年北京「天安門事變」時，被派去中國蒐集情報，返台後向當時在世的前總統李登輝報告情報。

張超然表示，情報局曾提供30萬美元供他在中國設點、佈線，後續又拿400萬元美元讓他到北方工作，他透過商業形式掩護真正地下工作，而商業形式是指他過去曾做過「Ninja Turtles（忍者龜）」玩具製造廠商，「我哪裡是共諜了？」

張超然入庭前將炮口對向檢調，痛批檢調人員為了辦案績效，靠他人說詞編纂故事指控他是共諜，因此，自己會準備一份機密文件向本案承審法官證明無罪。

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