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    南市警局3線2星等警職調整 16位官警異動

    南市警局今發布16位警職人事調整。（記者楊金城攝）

    南市警局今發布16位警職人事調整。（記者楊金城攝）

    2022/03/04 11:54

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局今天（4日）發布包括3線2星在內的16位警職人事調整，提升南市整體治安工作效能。

    調動職務有：南市警局保防科科長鄭安章升任市警局警政監、永康分局副分局長章振國升任市警局督察、佳里分局副分局長楊富仁調任永康分局副分局長、交通警察大隊副大隊長林炳男調任佳里分局副分局長、麻豆分局交通組組長宋文達升任交通警察大隊副大隊長。

    白河分局保安民防組組長廖進添升任市警局主任秘書室專員、刑事警察大隊專員蔡鳴峻調任刑事警察大隊偵查第二隊隊長、市警局秘書室警務正蔡慶源調任刑事警察大隊勤務指揮中心主任、善化分局偵查隊副隊長鄭琮霖升任刑事警察大隊專員、麻豆分局偵查隊副隊長陳豐霈調任善化分局偵查隊副隊長、學甲分局偵查隊副隊長李旼暾調任麻豆分局偵查隊副隊長、刑事警察大隊警務員蔡嘉獻調任學甲分局偵查隊副隊長、

    佳里分局警備隊隊長謝憶文調任刑事警察大隊警務員、第五分局偵查隊副隊長潘志偉升任刑事警察大隊專員、第四分局偵查隊副隊長詹智能調任第五分局偵查隊副隊長、刑事警察大隊警務員謝佳哲調任第四分局偵查隊副隊長。

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