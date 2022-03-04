2坪畸零地喊價4億！ 前立委透過8度親友交易炒地

前立委黃誠。（資料照）

2022/03/04 12:16

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市捷運工程局原計畫在信義安和站5號出口旁舉辦聯合開發案，曾任民進黨立委的雍國建設開發負責人黃誠，被控以親友為人頭，利用親友間交易拉抬地價炒地皮，使得一塊2坪的畸零地竟喊價4億元，被外界戲稱「全台最貴花圃」，台北地檢署調查，黃誠涉嫌透過8次交易拉抬地價，在土地登記申請書上不實勾選為「買賣」，今依使公務員登載不實罪將他起訴。

檢方調查，黃誠當初整合多名地主，取得位於北市信義路四段及239巷口的土地後，原打算做為興造「桂冠大廈」時，依大廈建照註記「拓寬東側計畫道路3.5公尺」，預定作為道路規劃用地。

請繼續往下閱讀...

2007年間，黃誠得知北市捷運工程局要在該處辦理聯合開發案，而該塊畸零地即在聯合開發案的規劃中，遂打算讓該地被徵收，不過最後卻被聯開建商嫌貴而碰到釘子。

檢方調查，黃誠當初收購並整合該塊畸零地的多數產權後，於2013至2015年間，陸續以妻兒及親友等13人為人頭，8度不實進行親友間的土地交易，以分割及移轉土地等方式，將土地價格拉抬成為天價，此部分涉及在土地登記申請書上的登記原因欄目中，不實勾選為「買賣」等，涉嫌使公務員登載不實。另針對出借帳戶給黃誠的13名親友，檢方查無涉案事證，均獲不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法