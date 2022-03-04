碩班女同學用嘴餵吃飯 他搶刪「不雅照」結果被告性騷擾

葉男在熱炒店聚餐時要女同學用嘴餵他吃飯，事後他搶刪「不雅照」涉性騷擾被判拘55天。示意圖。（資料照）

2022/03/04 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕葉姓男子和一群碩專班女同學到熱炒店聚餐，席間葉男起哄要女同學用嘴餵他吃飯，同學間的嬉鬧情形被另名女同學小芬（化名）拿手機拍下，葉男擔心「不雅照」外流，搶刪照片時環抱小芬兩次被告性騷擾，法官認為此舉有調戲意味，判他拘役55天。

判決指出，2019年10月29日晚間8點多，就讀高雄某國立大學碩士在職專班的葉姓男子，和一票同為碩專班的女同學到鼓山區某熱炒店聚餐，席間，葉男起哄，要一名女同學用嘴咬食物餵他吃，女同學在同儕的鼓吹下，咬了一塊肉餵給葉男吃。

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兩人用嘴餵食的畫面被小芬拿手機拍下，葉男擔心「不雅照」外流要小芬刪掉照片，小芬不肯，兩人從店裡追逐到店外，葉男追到小芬後，一把從後方將她從腰部環抱，小芬掙扎，葉再抱一次，結果小芬事後認為自己被侵犯，到警局提告性騷擾。

高雄地院審理時，葉男辯稱自己只是想刪掉照片，但小芬身材高大，他原本已經擋住小芬逃竄路線，但小芬卻強行穿越過他，他一時情急才會抱住小芬，根本沒有性騷擾的意圖，單純只是為了保護自己的肖像權。

但法官認為，依我國當前的社會通念，異性觸摸女性腰部、腹部屬人際間較親密的舉動，對於互不熟識的異性做出環抱腰部的行為，已逾越一般正常社交禮儀，葉男以雙手環抱小芬腰、腹部，為偷襲性、短暫性、有性暗示的不當觸摸行為，含有調戲意味，並足使小芬感受遭冒犯、不悅，屬性騷擾行為，加上他犯後一直未與小芬和解，依法判拘55天，得易科罰金，可上訴。

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