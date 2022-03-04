外籍工「打手槍」射了 3女學生花容失色

示意圖

2022/03/04 06:58

〔記者鮑建信／高雄報導〕越南籍何姓男子騎機車到岡山國中圍牆外，對著圍牆與格柵間縫隙處的3名女學生，涉嫌裸露小鳥並打手槍發洩性慾，被高雄高分院依兒童及少年福利與權益保障法等罪，判處有期徒刑4月定讞。

判決書指出，2020年11月13日上午7點多，來台打工3年多的何嫌，騎乘電動車至高雄市岡山區大仁南路岡山國中側門圍牆外後下車徘徊，見甲女、乙女、丙女在圍牆內打掃，因而萌生淫念。

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何嫌刻意站立於該圍牆與格柵之縫隙處，面向她們3人，將其生殖器裸露出來打手槍，甲女等人隨後向老師報告，由岡山分局報請橋頭地檢署偵辦，並依妨害風化、兒童及少年福利與權益保障法起訴。

何嫌辯稱，上班途中經過案發地點，因尿急所以選該處牆壁解放，否認犯行。又說，甲女等人所處地點，旁有高圍牆，不可能看見他生殖器，或有何打手槍行為。

甲女應訊指出，她打掃約10分鐘後，蹲著抬頭發現被告站在牆壁與格柵間縫隙，雙方對視約30秒，被告的手一直在生殖器部位上下動，並有白色液體滴下，覺得怪且不舒服，乙女及丙女因她大的動作反應，而發現被告，當時她們亦蹲著拔草，後來站起要離開時，被告就離開。

丙女則說，她是在場距離被告最近的人，他的雙手放生殖器上下伸縮打手槍有10秒，生殖器勃起，並有白色分泌物流出並滴到地面，至少有3秒，她當場就愣住且覺得很噁心。

由於甲女等人指證歷歷，2審合議庭認為何嫌所辯不足採，判決上訴駁回。

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