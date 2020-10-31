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    噁！色男尾隨短裙妹打手槍 「嘉明的味道」抹翹臀

    陳姓男子當街打手槍，還把精液塗在女子裙子上。示意圖，人物與新聞事件無關。（記者吳政峰攝）

    陳姓男子當街打手槍，還把精液塗在女子裙子上。示意圖，人物與新聞事件無關。（記者吳政峰攝）

    2020/10/31 22:55

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北市陳姓男子去年兒童節在台北市新光三越A8館逛街，見前方穿著短裙的女子小璇（化名）身材玲瓏有緻，竟然凍未條，尾隨其後打手槍，還把精液塗在她的臀部，被台北地檢署依公然猥褻罪起訴。陳男辯稱偷偷搓鳥，未公然打手槍，獲得高等法院採信，維持無罪確定。性騷擾、公然侮辱、毀損他人器物罪，陳男則和小璇達成和解，獲得撤告。

    去年4月4日兒童節，陳男在新光三越A8館看到身材火辣的小璇，竟然起了色心，把外套披在右肩上遮掩，走到小璇後方打手槍，過沒多久突然往前走，在離她約一步的距離時，把外套稍微撥開，然後把肚子向前挺，疑似朝小璇噴精，被檢察官認定大庭廣眾下搓鳥，觸犯公然猥褻罪，提起公訴。

    陳男聲稱，他確實有打手槍，但有用外套蓋住，未在眾人面前露鳥，且未掀開外套射在小璇屁股上，而是先把精液打在自己的手掌裡，再塗抹於小璇的臀部裙面上。

    高院勘驗現場監視器，發現陳男確實有向前挺進的行為，但因畫面解析度不佳，沒辦法看清楚是否有露下體，因而認定他是在外套遮掩下手淫，期間未裸露生殖器，顯然不想讓他人知道或供人觀賞，非公然猥褻罪的成罪要件。

    高院指出，一般射精多為噴射狀，精液面積範圍應較大，但小璇裙子上的精液斑範圍較小，呈現圓點狀，不像是陳男當街噴精所致。

    綜上，高院認為陳男以衣物遮掩而無供人觀賞的意圖，未公然打手槍，不涉公然猥褻罪，維持無罪見解，全案確定。

    而小璇另提告性騷擾、公然侮辱、毀損他人器物罪，北院審理期間，陳男已和小璇和解，獲得撤告，法官判決不受理。

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