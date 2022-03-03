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    毒蟲疑吞毒躲查緝 警方制止不及送醫急救

    許姓毒蟲今天午後遇警方盤查，突然掏出口袋內一包白色不明粉末，迅速塞入口中吞下；警員見狀來不及制止，只好先將滿臉痛苦的許男送醫救治，目前暫無生命危險。 （記者林嘉東翻攝）

    許姓毒蟲今天午後遇警方盤查，突然掏出口袋內一包白色不明粉末，迅速塞入口中吞下；警員見狀來不及制止，只好先將滿臉痛苦的許男送醫救治，目前暫無生命危險。 （記者林嘉東翻攝）

    2022/03/03 17:19

    〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓毒蟲今天午後遇警方盤查，突然掏出口袋內一包白色不明粉末，迅速塞入口中吞下；警員見狀來不及制止，只好先將滿臉痛苦的許男送醫救治，目前暫無生命危險。

    警方調查，今天下午2時許，基隆市警四分局安定派出所，巡邏至轄內中山區中山一路、忠一路口時，見走在路旁的45歲的許姓男子神色慌張，趨前攔下時，許男立即從衣服口袋，掏出一小包夾鏈袋，內有不明白色粉狀吞入口中。

    警方來不及制止，只見許男吞下後，表情痛苦難耐；警員詢問許到底吞下何物，許始終不發一語，神情痛苦。

    警方趕緊通報119將他送醫救治，醫院急救時，發現許男胃內有一小包夾鏈袋，醫生擔心萬一夾鏈袋內是毒品，一旦在胃腸道破裂分解可能引發致命性中毒，目前正透過內視鏡檢查，設法將已吞入胃內的夾鏈袋夾出。

    據悉，有多毒品前科的許男目前並無生命危險；警方在場戒護，將釐清許男吞下何物。

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