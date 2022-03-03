毒蟲疑吞毒躲查緝 警方制止不及送醫急救

許姓毒蟲今天午後遇警方盤查，突然掏出口袋內一包白色不明粉末，迅速塞入口中吞下；警員見狀來不及制止，只好先將滿臉痛苦的許男送醫救治，目前暫無生命危險。 （記者林嘉東翻攝）

2022/03/03 17:19

〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓毒蟲今天午後遇警方盤查，突然掏出口袋內一包白色不明粉末，迅速塞入口中吞下；警員見狀來不及制止，只好先將滿臉痛苦的許男送醫救治，目前暫無生命危險。

警方調查，今天下午2時許，基隆市警四分局安定派出所，巡邏至轄內中山區中山一路、忠一路口時，見走在路旁的45歲的許姓男子神色慌張，趨前攔下時，許男立即從衣服口袋，掏出一小包夾鏈袋，內有不明白色粉狀吞入口中。

請繼續往下閱讀...

警方來不及制止，只見許男吞下後，表情痛苦難耐；警員詢問許到底吞下何物，許始終不發一語，神情痛苦。

警方趕緊通報119將他送醫救治，醫院急救時，發現許男胃內有一小包夾鏈袋，醫生擔心萬一夾鏈袋內是毒品，一旦在胃腸道破裂分解可能引發致命性中毒，目前正透過內視鏡檢查，設法將已吞入胃內的夾鏈袋夾出。

據悉，有多毒品前科的許男目前並無生命危險；警方在場戒護，將釐清許男吞下何物。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法