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    首頁　>　社會

    看YouTube學種大麻 下場判刑2年8月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/03/03 16:05

    〔記者王定傳／新北報導〕李姓男子自己看YouTube影片學習種大麻，成功培育大麻植株8株，檢警前往搜索，查扣大麻植株、大麻種子、大麻葉等物，新北地院審理後，依意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，判處李男2年8月徒刑，可上訴。

    檢警調查，2020年間，李男先在屏東縣某處向不詳友人學習栽種大麻方法後，並由不詳友人贈送而取得大麻種子共28顆後，自同年11月4日起，在其住處藉由從朋友處學來的技術，輔以自行至YouTube網站瀏覽學習關於栽種大麻影片後，再上網購買相關設備及工具，自行種植大麻，成功培育大麻植株8株。

    警方獲報後，於同年12月23日下午2時許，持法院核發的搜索票，至李男住處執行搜索，查扣大麻植株、大麻種子、大麻葉等物；李男在審理時認罪。

    合議庭審酌李男是為了自己吸食而栽種少量大麻，並非為轉售他人牟利，栽種時間僅數個月，查扣數量僅有8株，亦未流入市面，未發生對他人造成危害，且他種植地點是在自己的住處內，無專業設置的大規模栽種場所與職業級栽種大麻設備，較大規模或跨國栽種以製毒牟利者，危害社會程度有重大差異，對社會治安及國民健康危害亦較輕，因此依司法院釋字第790號解釋意旨減輕其刑。

    至於李男請求依刑法59條予以減刑，合議庭則認為，李男明知大麻是我國毒品危害防制條例所列管的第二級毒品，卻無視此法律禁制，仍栽種大麻，無顯可憫恕之處，不同意依此減刑。

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