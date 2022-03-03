不滿外甥女被性騷 他聚眾打死對方

邱男疑因酒後襲胸卻引來殺機。（資料照）

2022/03/03 15:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣許姓男子質疑邱姓男子對其外甥女性騷擾，質問時反遭邱男毆打，事後越想越氣，聚眾上門討公道，一行4人侵門踏戶在客廳沙發上將邱男活活打死，新竹地院依成年人與少年共同犯傷害致人於死罪，判處同行的謝姓男子7年10月徒刑、許男9年。

判決書指出，許男因其外甥女在2020年4月5日凌晨，遭邱男酒後性騷擾，雙方發生爭執，許男因而遭邱男毆打，事後謝姓男子與2名少年到新竹縣尖石鄉掃墓，與許男談至此事，許男為向邱男討回公道，即邀集謝男與兩名少年，當晚前往邱男住處叫門，將邱男拉出門口後摔至地板上，分持金屬甩棍毆打邱男頭部、臉部及身體等部位後離去。

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事後眾人談論到邱男酒後性騷擾之事仍心有不平，2小時後又折回邱男住處，徒手各打一巴掌後，原本要離開其住處之際，因邱男大聲呼喊謝男名字，眾人遂持金屬甩棍返回，將邱男壓在客廳沙發上，由謝男持甩棍毆打，事後邱男被家人發現昏倒在床上，顱骨骨折及顱內出血送醫不治。

法官審酌謝、許二人不思以合法手段解決紛爭，僅因死者酒後所生糾紛，即與少年共同動手，明知同行者有人攜帶質地堅硬甩棍作為武器，對於被害人痛下殺手，除致被害人喪命外，更造成被害人家屬受有天人永隔之終身遺憾，對於社會治安亦有重大危害。

法官認為許男身為本案案發事主而邀集謝男等人前往，實際上多次動手毆擊被害人頭部，犯後猶飾詞否認全部犯行，而謝男對案發過程避重就輕，犯後態度不佳，且被告等人均未能與被害人家屬和解賠償，最後依成年人與少年共同犯傷害致人於死罪，判處謝男徒刑7年10月、許男9年。

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