回娘家過年被駡「破麻」 染毒女氣急餵老母喝尿再打死她

警方調閱陳家附近超商監視品畫面，發現陳女（白衣者）殺害母親前有買酒。（讀者提供）

2022/03/03 15:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕早年在八大行業工作染上酒癮的陳女，近日又染上吸毒惡習，她在大年初二回娘家過年時，因與母親發生口角，被母親駡她「破麻」，陳女情緒失控徒手打傷母親，母親送醫8天後宣告不治，陳女行凶後因精神不穩被警方強制送醫，檢方2日見她病況好轉，複訊後將她聲押獲准。

今年2月2日農曆大年初二，高市三民區傳出弒母血案，平時住在小港的陳姓女子（48歲），因與再婚的丈夫發生嫌隙，她於除夕前3天先搬回三民區小港娘家，想說陪著68歲的老母親一起過年，結果母女倆卻在年初二大吵一架。

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據家人表示，早年在八大行業工作染上酒癮的陳女，常酒醉鬧事，家人曾規勸她戒酒，但陳女戒了一陣子後又開始喝酒，甚至近日又染上吸毒惡習，陳母見她死性不改，爭吵過程中駡了陳女「破麻」、「破格」，陳女氣急，到廁所拿出尿要逼老母喝下，老母不喝，兩人大打出手，陳女情緒失控當場把母親打成重傷，警方獲報趕緊將其送醫，並在家人同意下，將精神不穩的陳女送醫強制治療。

而老母在送醫8天後傷重不治，陳女則在醫院治療1個月後，檢方認定她精神狀況穩定，將她拘提到地檢署複訊，但陳女辯稱自己沒有要餵母親喝尿，是自己要喝尿給母親看，對於案情經過不願再多描述，檢方認定她涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施殺人、重傷、傷害犯罪之虞，向法院聲押獲准。

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