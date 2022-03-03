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    停電碰上電梯受困 搶救專家：掌握三大保命關鍵

    全台大停電，新北市消防局執電梯受困救援案；圖為2017年8月全台大停電，新北市消防員到板橋郵局救援受困電梯的一名郵差。（記者吳仁捷翻攝）

    全台大停電，新北市消防局執電梯受困救援案；圖為2017年8月全台大停電，新北市消防員到板橋郵局救援受困電梯的一名郵差。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/03/03 11:39

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局搶救專家呼籲，民眾受困電梯時，應不至於墜落或缺氧，只要掌握先切斷電源、與受困者保持溝通及電梯車廂不滑移等三大保命關鍵，再依照廠商或消防等專業人員指示逃生，民眾千萬不要貿然嘗試脫困，以免釀成傷亡。

    新北市消防局主任秘書陳國忠表示，每逢「電梯受困」課程術科教學時，教官一邊講解電梯機房設備作用、一邊實際操作；教官強調，執行電梯受困救助，關鍵一為「切斷電梯主電源」，關鍵二則是「與受困者保持聯繫」，確認受困情形，關鍵三是救助人員必須確保電梯「車廂」不產生滑移，把車廂移至適當樓層，再以救命鎖匙開啟「車廂」外門救助。

    新北市消防局因應每年發生700餘件電梯受困案，十年前率先發給各消防分隊一串「救命電梯鎖匙」，並開辦各縣市消防局首見的「電梯受困搶救訓練班」，請來中華民國電梯協會教官，從電梯機械原理等課程入門，佐以實務「術科」電梯脫困演練，歷年來，學員們應用在實務電梯受困救助，獲益良多。

    教官說，即使民眾受困電梯，也不至於「墜落」或「缺氧」，灌輸民眾正確救災觀念。

    電梯受困乘客7大自救要領：

    1、電梯車廂不是全密閉空間，不會有窒息的問題。

    2、保持冷靜切勿驚慌，迅速向外求援。

    3、按壓車廂內緊急連絡電話裝置與管理人員或電梯公司連絡。

    4、撥打行動電話向外求救，如:管理單位、電梯公司、消防隊...等。

    5、當前2項作業皆無回應時，請間歇性用力拍打車廂發出聲音來呼救。

    6、保持體力耐心等待救援。

    7、受困乘客切勿強行開啟車廂門扉或出口，切勿試圖攀脫困，以免發生危險。

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