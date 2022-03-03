全台大停電 竹縣4起電梯受困、多處路口交通號誌停擺

新竹縣大規模停電，消防局共接獲4件電梯受困案件，已協助脫困3人，尚有1件處理中。（竹縣府消防局提供）

2022/03/03 10:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全台大停電，新竹市、新竹縣的竹北、芎林、湖口、關西、新豐等地區，今（3）日上午9點許大規模停電，多處路口交通號誌停擺，消防局接獲4起電梯受困求援通報；台電新竹區處統計，新竹地區影響11所變電所，用戶10萬3379戶停電，目前已在10點43分全部恢復供電。

台電今早約10點半說明，今日上午9點7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。

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台電表示，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動。中北部地區已陸續恢復供電，預計中午以前可正常供電，南部中午開始陸續恢復供電。

受到停電影響，竹北市中華路、興隆路、福興路等路段交通號誌停擺，沿途可見員警站在路口協助交通疏導，警方也提醒用路人注意安全，行經路口時務必停車查看再通行。

新竹縣消防局勤務指揮中心表示，本縣大規模停電，共接獲4件停電相關案件，皆為電梯受困案件，包括關西鎮1件、寶山鄉1件及竹北市2件，已協助脫困3人，尚有1件處理中。

新竹縣大規模停電，消防局共接獲4件電梯受困案件，已協助脫困3人，尚有1件處理中。（竹縣府消防局提供）

全台大停電，新竹縣竹北等地區今上午9點許大規模停電，多處路口交通號誌停擺，警察局派出員警在台1線中華路與興隆路口等主要幹道路口協助交通疏導及管控。 （記者廖雪茹攝）

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