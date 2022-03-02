報酬率400倍卻領不出來 金門警：天下沒有白吃的午餐

金湖分局表示，「假（交友）投資」是去年金門民眾遭詐騙最多的類型，提供詐騙對話供民眾警惕注意。（金湖分局提供）

2022/03/02 22:13

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金湖分局表示，當地近日又發生1起宣稱「穩賺不賠」的詐騙案，誆騙被害人只要投資1000元就能獲利39萬餘元，結果錢還沒到手又被騙3萬元，幸好被害人即時醒悟，立刻報警，果然發現是騙局。

金湖分局表示，在金門工作的A先生，2月間透過網路IG認識網友「娜娜」，被娜娜慫恿至某網站平台投資，聲稱保證獲利、穩賺不賠，A先生不疑有他，1名暱稱「育誠」的人透過Line傳送超商繳費代碼，告訴A先生只要到超商儲值1000元即可代為操作投資。

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A先生依指示匯款，對方聲稱已獲利39萬5680元，待A先生興沖沖要領回獲利金額時，對方卻表示因為操作錯誤，造成損失23萬7408元，要求匯款3萬元至指定帳戶以彌補損失，等A先生再次匯款並再次登入網站平台仍無法提領時，這才驚覺受騙，立刻到金湖分局金湖派出所報案。

金湖分局表示，根據統計，金門去年的詐騙犯罪資料顯示，縣民眾遭詐騙最多類型依序是「假（交友）投資」、「假網拍」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」等，其中「假（交友）投資」受理件數最多，且損失金額也最高。

金湖分局分局長曾冠螢提醒，俗話說：「天下沒有白吃的午餐」，高報酬率投資標的常伴隨高風險存在，若獲利來源不明或獲利率明顯不合理，很有可能就是詐騙陷阱，不可不慎。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

金湖分局表示，「假（交友）投資」是去年金門民眾遭詐騙最多的類型，提供詐騙對話供民眾警惕注意。（金湖分局提供）

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