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    林姿妙80萬交保檢抗告高院駁回 女兒林羿伶發回更裁

    宜蘭縣長林姿妙。（資料照）

    宜蘭縣長林姿妙。（資料照）

    2022/03/02 19:13

    〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭縣長林姿妙和女兒等人涉嫌貪污等弊案，宜蘭地檢署聲押林姿妙、女兒林羿伶，及縣府農業處長康立和3人未成，宜檢認為林姿妙等3人涉圖利等重罪、且有湮滅證據、勾串共犯之虞，有羈押必要，提起抗告；高等法院認定林涉圖利等罪，犯罪嫌疑重大，但一審已諭知80萬元交保，裁定並無不當而駁回抗告；至於林羿伶涉圖利罪卻有卸責情形及湮滅重要訊息行為，以避免刑責，一審將她裁定請回屬不當，因此將她撤銷發回一審更為裁定。

    另外，高院認定，康立和涉圖利、公文書登載不實罪，但依卷內證據，不足以認定有羈押原因，一審裁定不予羈押，並無違法。

    宜檢昨提起抗告理由指出，經檢察官審酌偵查進行程度、犯罪性質、犯罪情狀等一切情事，確有事實足認林姿妙等3人有湮滅證據與勾串共犯或證人之虞，且涉犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有刑事訴訟法之羈押原因與必要，地院裁定未臻妥適，因此提出抗告。

    此案是宜蘭地檢署指揮廉政署追查2019年某羅東土地免徵增值稅等貪污案，及財產來源不明等案，懷疑林姿妙、其家人和多位縣府官員疑似涉案，上月13日展開首波偵查行動，約談林姿妙等30人到案說明，其中林姿妙等10人被列為被告，訊後獲請回。

    2月22日，檢廉二度搜索林姿妙官邸等處所，偵查認定林姿妙、女兒林羿伶與縣府農業處長康立和三人涉犯貪污罪嫌重大、且有串證、滅證之虞，均聲請羈押禁見，但宜蘭地院裁定林姿妙以80萬元交保，另諭知林羿伶、康立和請回。

    林姿妙女兒林羿伶。（資料照）

    林姿妙女兒林羿伶。（資料照）

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