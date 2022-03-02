男3根手指卡進碎紙機 慘遭絞碎無法接回

竹北消防隊員以電動油壓撐開器將碎紙機成功破壞。（竹縣府消防局提供）

2022/03/02 20:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名23歲男子使用碎紙機時，右手中指、無名指和小指頭遭絞入，遂連同碎紙機一起就醫，急診醫師求助消防人員，終將「指」、「機」分離，不過3根手指最後一節都已被絞碎，因為斷在很末梢，所以無法接回。

新竹縣政府消防局表示，竹北消防分隊今（2日）上午10點許接獲東元綜合醫院急診室請求協助「破壞」碎紙機，消防人員到場發現地板上血跡斑斑，碎紙機上還卡著3根手指頭，原來是該男子在碎紙時一不留意也把右手送進碎紙機裡，趕緊在朋友陪同下，連同碎紙機一起帶到急診室就醫。

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急診室醫師們試著使用工具將碎紙機拆解卻毫無進展，竹北消防分隊小隊長黃健原獲報率隊帶著各式破壞器材趕到醫院，最初以砂輪機切割，但碎紙機「無動於衷」；後來觀察機器的整體結構，換以電動油壓撐開器慢慢的將轉軸撐開，使滾輪順勢倒退，終於讓男子順利抽出右手。

由於斷指的疼痛是疼痛指數中最高的10分，輪值醫師簡振宇除以止血帶止血，也給予嗎啡減緩患者的痛楚，並緊急聯繫外科醫師輸血準備開刀。

簡振宇表示，患者右手中指、無名指和小指頭的最後一節都已被絞碎，因為斷在很末梢，所以無法接回，只能做修短處置，儘量保留尚存末端功能。

簡振宇提醒，急診過去遇有手或腳甚至是整個身體被捲入機器中的案例，提醒民眾在操作各類機具時，一定要按照SOP操作流程並專注，以避免類似意外事件發生。

男子使用碎紙機不慎將手指卡住。（竹縣府消防局提供）

急診室地上血跡斑斑。（竹縣府消防局提供）

電動油壓撐開器。（竹縣府消防局提供）

竹北分隊小隊長黃健原以電動油壓撐開器將碎紙機成功拆除。（竹縣府消防局提供）

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