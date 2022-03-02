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    知名鼎旺麻辣火鍋爆經營權爭議 老鼎旺川味鍋判還995萬

    鼎旺麻辣火鍋爆經營權爭議，高等法院更一審今判曹婦須返還顧問報酬共995萬多元，還可上訴。（資料照）

    鼎旺麻辣火鍋爆經營權爭議，高等法院更一審今判曹婦須返還顧問報酬共995萬多元，還可上訴。（資料照）

    2022/03/02 18:42

    〔記者楊國文／台北報導〕知名的鼎旺麻辣火鍋於2015年間由林姓女負責人和合夥人曹姓婦人簽約，林按月給付17萬元顧問報酬給曹，但曹和子女不得經營及主張任何權利，不料，林女指控，曹婦兒子將「鼎旺」註冊商標，並開設老鼎旺川味鍋物麻辣火鍋店，已違約，林女不滿求償；高等法院更一審今判曹婦須返還顧問報酬共995萬多元，還可上訴。

    鼎旺麻辣鍋店林姓女負責人指稱，她和曹姓婦人於2015年4月29日就是否合夥經營鼎旺小吃店（即鼎旺麻辣鍋店）簽立協議書，約定由她從2015年3月起的5年內，按月給付曹婦顧問報酬17萬元，曹婦本人和子女不得再爭執鼎旺小吃店等一切經營範圍，或對鼎旺小吃店主張任何民、刑事權利。

    林女表示，2015年6月，她將鼎旺小吃店改組為鼎旺麻辣公司，並且在同年8月設立分店，為節稅考量，另設立由她女兒陳女擔任負責人的鼎旺火鍋公司，因此，鼎旺火鍋公司與鼎旺小吃店、鼎旺麻辣公司均由她和女兒陳女共同經營。

    不料，曹婦的兒子趁她們簽立協議書之際，在2015年3月23日搶先向經濟部智慧財產局申請註冊「鼎旺」、「老鼎旺」商標，且設立曹鼎旺股份有限公司，並在距離鼎旺小吃店不到10分鐘車程處，開立老鼎旺川味鍋物麻辣火鍋店，已有違約情事，因此向法院請求判決曹婦返還已受領的顧問報酬995萬多元。

    一審判決曹婦敗訴，應返還林女383萬多元。曹婦上訴後，高等法院改判林女敗訴，林女提起上訴，經最高法院廢棄發回高等法院更一番審理。

    高院更一審認為，鼎旺麻辣公司（即一店）是林女為擴大原鼎旺小吃店的營運規模而遷址成立的公司，後來因店面仍不足使用，才於2015年8月間又成立鼎旺火鍋公司（即二店），且一、二店的主要營業管理者均為林女，因此，以陳女為登記負責人的「鼎旺火鍋公司」，是協議書所約定林女就原鼎旺小吃店的設址、名稱、經營模式、組織變更、報稅方式等相關經營事務，進行調整的營業組織，故原鼎旺小吃店的分店即「鼎旺火鍋公司」，應屬系爭協議書所指「鼎旺小吃店」的同一主體。

    更一審也指出，「鼎旺」商標的使用是協議書所指鼎旺小吃店的「一切經營範圍」，及「法律上權利、一切經營相關權利」所包含的範疇。而曹婦兒子向智財局搶先註冊「鼎旺」、「老鼎旺」商標後，竟以陳女設立鼎旺火鍋公司、開設鼎旺麻辣鍋店，侵害其註冊的「鼎旺」商標為由，對陳女提起違反商標法的刑事告訴，是對林女的同一事業主體使用「鼎旺」商標主張侵害其權利，已違反協議書約定，因此判決曹婦應返還已受領的顧問報酬共995萬多元。

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