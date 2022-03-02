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    首頁　>　社會

    見網友照片火辣起色心 男3000元約砲遭恐嚇買3萬點數

    男子在通訊軟體認識化名小欣的網友，一時起色心以3000元為代價援交，卻接到自稱幫派成員的男子電話，威脅購買3萬元遊戲點數；幸好超商店員機警報警及時攔阻。（記者廖雪茹翻攝）

    男子在通訊軟體認識化名小欣的網友，一時起色心以3000元為代價援交，卻接到自稱幫派成員的男子電話，威脅購買3萬元遊戲點數；幸好超商店員機警報警及時攔阻。（記者廖雪茹翻攝）

    2022/03/02 17:09

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名30多歲范姓男子在通訊軟體認識化名小欣的網友，見網友照片身材火辣、面容姣好，一時起色心，遂以3000元為代價援交，沒想到談妥條件後，范男卻接到自稱幫派成員的男子電話，威脅購買3萬元遊戲點數；幸好超商店員機警報警，竹東派出所員警接過電話喊抓人，對方頓失囂張氣焰，不再撥打電話。

    新竹縣竹東警分局表示，詐騙手法層出不窮，如假投資、解除分期付款、購買遊戲點數、虛擬貨幣、ATM操作匯款等，民眾若發覺有所疑慮，應先撥打110或165反詐騙專線求證，切勿理會。

    除了上述案件，二重埔派出所日前也接獲超商店員通報一名50多歲施姓女子，長時間操作ATM，且一邊講電話，疑似遭到詐騙，經警方到場了解，施女正依照詐騙集團指示存入對方所提供的帳號，員警接過電話並向詐騙集團表明身分，詐騙集團仍不慌不忙地向警方謊稱是中國信託客服，辯稱施女卡片遭盜刷，需先匯款5萬多元才能辦理停卡，甚至反嗆員警「懂不懂啊？」、「這個警察很奇怪！」

    但詐騙集團與員警對談過程破綻百出，且不願正面回答相關問題，因此警方請施女立即掛斷電話，不要相信，及時攔阻詐騙，施女也向員警和店員表示感激。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    男子在通訊軟體認識化名小欣的網友。（記者廖雪茹翻攝）

    男子在通訊軟體認識化名小欣的網友。（記者廖雪茹翻攝）

    男子在通訊軟體認識化名小欣的網友，一時起色心以3000元為代價援交，卻接到自稱幫派成員的男子電話，威脅購買3萬元遊戲點數；幸好超商店員機警報警及時攔阻。（記者廖雪茹翻攝）

    男子在通訊軟體認識化名小欣的網友，一時起色心以3000元為代價援交，卻接到自稱幫派成員的男子電話，威脅購買3萬元遊戲點數；幸好超商店員機警報警及時攔阻。（記者廖雪茹翻攝）

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