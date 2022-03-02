舉書半蹲體罰 台中狠心繼父毆打4童

2名女童被罰舉書半蹲。（圖由民眾提供）

2022/03/02 13:03

〔記者張軒哲／台中報導〕台中驚傳虐童案！豐原區一名狠心黃姓繼父經常對妻子與前夫所生的3個孩子施暴，有好心網友將3名孩子傷痕累累的照片上傳到網路，黃男對自己親生的男童也會下手，引起網友撻伐。台中市府社會局指出，已限制黃男對4名子女施暴、騷擾，同時緊急安置4名孩子；另外，媽媽也對丈夫提出傷害告訴，聲請自身的保護令。

據了解，黃姓女子與前夫離異後，帶著2女1男就讀國小與幼兒園的孩子，改嫁給黃男，與黃男婚後又生下1名男孩，但黃男脾氣暴躁，孩子若吵鬧，動輒拳腳相向，去年有次黃女的兒子與黃男的小孩爭吵，黃男隨手拿起尖銳的玩具敲打黃女的兒子，男孩破頭流血，黃女返家後，趕緊帶兒子就醫，也向社會局申請保護令，由於黃男也會打自己的親生兒子，4個孩子陸續都被安置。

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黃女向社會局指出，3個孩子身上瘀青都是繼父毆打，會拿木製的抓耙仔打孩子，2名女童常被體罰，要求頭上頂著厚重的書本半蹲。

黃女向社會局供稱，自己屢次為了丈夫不當管教小孩而爭吵，她曾經帶著孩子離家，丈夫會拿美工刀自殘以死相逼。

針對黃姓繼父毆打幼童一案，社會局表示，為保護兒少安全，家防中心已聲請並獲核暫時保護令，限制黃男對4名子女施暴、騷擾，同時緊急安置4名孩子；另外，媽媽也提出傷害告訴，聲請自身的保護令。

社會局強調「兒童保護，人人有責」，兒少權法規定：「任何人不得對兒童少年身心虐待或不正當的行為。」若發現兒少疑似受到虐待或不當對待情事，請立刻撥打110和113保護專線通報，讓警方及社工人員可以立即介入並進行調查保護，以維護兒少人身安全

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

台中市府社會局已將4童安置。（記者張軒哲攝）

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