詐團發獎金騙存摺、證件控制行動 求職男逃出求救逮4成員

周姓男子（值班台玻璃前）慌張進入水碓派出所求助。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/01 13:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕新竹縣周姓男子慌張衝入新北市淡水區水碓派出所求助，指稱他求職遭詐騙集團控制行動，見成員外出他趁隙逃走求救，淡水警分局今天凌晨持搜索票到詐團位於淡水新市鎮攻堅，逮獲李姓等4名詐團成員，起出微量毒品、吸食器、66支針筒、5張提款卡等證物，瓦解詐騙、毒品集團，續追上線及毒品來源。

30歲周姓男子上月27日衝入水碓派出所報案，指稱他從新竹前來求職，對方說會先給5萬元獎金，但他到場後對方要他先提供帳戶才能給獎金，他擔心帳戶淪為詐騙帳戶拒絕，對方將他關進房間，要他想清楚後再答覆，期間也沒給他水喝、東西吃，直到下午他發現屋內沒有人聲，開門查看，發現空無一人，他連忙逃下樓，衝到最近的派出所求助。

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警方獲報，向士林地方檢察署聲請搜索票，警方荷槍實彈到詐騙集團藏身的新市鎮一處社區查緝，攻入屋內逮獲30歲李姓、32歲游姓、41歲孫姓及28歲林姓等4嫌犯，游男與孫男還是毒品及竊盜通緝犯，警方在屋內查獲海洛因、安非他命、66支針筒、吸食器、摺疊刀、電腦、5張金融卡等證物，全案依詐欺、毒品條例送辦，並將游、孫兩嫌押解歸案。

李姓主嫌辯稱，他只是提供機會給求職者，但警方查出，李男為詐團成員，他在臉書或發送簡訊徵才，以先給一筆5萬元獎金當晃子，讓求職者放下戒心，交出存摺、證件，再將詐騙贓款存入人頭帳戶，並用證件申辦人頭手機門號，進行詐騙，求職者不知情下，淪為詐騙集團共犯。

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新北警淡水分局水碓派出所押解李姓等4名詐團成員。（記者吳仁捷翻攝）

一名到詐團求職男子遭控制行動，逃出後報警，新北警淡水分局瓦解詐騙、毒品集團，擴大追查上線及其餘犯行；圖為查扣手機、提款卡等證物。（記者吳仁捷翻攝）

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