他與妻二度結婚卻不告而別 法官判離還得付10萬贍養費

黃男與妻二度結婚，卻於復婚2個月後離家未歸。（情境照）

2022/03/01 09:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓婦人14年前與黃姓丈夫結婚後，因觀念不合協議離婚。兩人又在離婚4年後復婚，黃男卻於復婚2個月後離家未歸。林婦因罹病術後出現暈眩、頭疼等病徵，但丈夫均不聞不問，也未支付家中開銷。林婦認為遭丈夫惡意遺棄，向法院聲請離婚，並要求贍養費。基隆地院近日審結，判准兩人離婚，且黃男需支付林婦10萬元。

林婦向法官表示，結婚後因丈夫生性放蕩，無家庭觀念，兩人結婚不到3年就協議離婚，後來因為丈夫表示願意痛改前非，便於2014年5月再跟丈夫結一次婚；沒想到對方生性不改，復婚後2個月，竟不辭而別，至今音訊全無；而自己因罹有右側硬腦膜下出血，手術後出現頭痛、暈眩等病症，多次前往醫院治療，但丈夫均不聞不問，從未支付家庭生活費用，遭到惡意遺棄，要與丈夫離婚，並要求30萬贍養費。

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法官審理後認為，黃男經合法通知卻不到場，且離家已經長達7年之久，期間幾無聯繫，亦無夫妻間互動，顯見夫妻婚姻生活早已名存實亡，難以期待二人得以繼續維持並經營婚姻生活，故判准兩人離婚。

此外，林婦因病無法工作，生活陷於困難，黃男應給予相當的贍養費用，考量兩人身分、經濟、學歷、工作能力等客觀條件，判處黃男需支付林婦10萬元贍養費。

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