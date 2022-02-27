誤會大了！蒜頭被拔急報案 「小偷」曝光大家傻眼

曾婦發現種植的部分蒜頭不見蹤影懷疑遭竊向警方報案，沒想到是她丈夫巡田時拔走，烏龍一場。（賴清美提供）

2022/02/27 21:38

〔記者湯世名／彰化報導〕誤會大了！彰化縣伸港鄉曾姓農婦巡視蒜頭種植情況，赫然發現農地上有部分蒜頭不見蹤影，懷疑是被附近農民或外籍移工偷拔，立即向警方報案，警方調閱相關路段監視器都未發現小偷行蹤，最後找到曾婦的丈夫，沒想到丈夫一派輕鬆說「我早上巡田拔了一些」，令曾婦與警方傻眼，只得改以誤報結案。

這起烏龍竊案發生在昨天上午，70多歲的曾姓農婦上午9點出門，到種植蒜頭的農地巡視，突然發現有部分蒜頭不翼而飛，正巧附近有農民正在採收蒜頭，懷疑是被其他農民或外籍移工偷拔，立即向和美警分局伸港分駐所報案。

請繼續往下閱讀...

警方到場勘查，接獲訊息的縣議員賴清美也趕到農地了解狀況，警方發現疑似偷拔的面積與蒜頭株數不多，附近蒜農採收的面積與數量又相當多，明顯不符合比例，若竊賊要偷拔應該會開貨車前來，立即調閱相關路段監視器，但都未發現有相關貨車蹤影，一度令警方摸不著頭緒，突然間有人詢問「會不會有可能是妳先生拔的？」曾婦半信半疑，帶著警方回家找丈夫查真相，沒想到丈夫一派輕鬆說：「我早上已經先拔過幾株了」，全案真相大白，讓曾婦、警方與賴清美當場傻眼。

曾婦的丈夫說，昨天早上6點多他先行起床出門巡田，隨手就拔了一些蒜頭回家，沒想到會因此鬧出這個烏龍。警方根據曾婦丈夫的說法與行進軌跡釐清，發現的確如他所言是一場誤會。

警方指出，竊盜原本是公訴罪，但由於此樁案件為誤報，因此立即改以誤報結案。

曾婦發現種植的部分蒜頭不見蹤影向警方報失竊，沒想到是她丈夫巡田時拔走，烏龍一場。（賴清美提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法