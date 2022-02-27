偷蘇花改隧道500米電纜線 竊嫌逆向飆逃衝破柵欄拒捕

在蘇花改偷竊電纜線的竊嫌被發現後，開車逃逸衝破警方設下的柵欄，警方在後一路追趕。（新城警分局提供、花蓮警方提供，本報合成）

2022/02/27 18:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕2020年才剛通車的蘇花改工程，有竊嫌盯上仁水隧道消防疏散安全通道內的電纜線，今天上午下手行竊觸動警報，花蓮警方前往隧道南北兩端圍捕，竊嫌開車在蘇花公路上高速逆向逃逸，還衝撞柵欄拒捕，猶如電影情節，但最後仍不敵優勢警力逮捕。

警方多路圍捕 查獲4車6人

花蓮縣新城警分局指出，今天上午8點多接獲蘇花改行控中心通報，秀林鄉仁水隧道南端口有多人在竊取電纜線，新城分局在大清水處發現1台涉案車輛南下並拒檢逃逸往花蓮方向行駛，立即通知線上警力前往支援攔查，經攔獲2名涉案男子及大批電纜線；九點多在觀音隧道處攔獲北上涉案小貨車計1男1女。

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另外，花蓮警方也通知宜蘭警方在宜蘭端設下攔截，蘇澳分局員警在漢本車站前以防災柵欄設置攔檢點，不過一輛黑色豐田自小客車直接高速衝撞柵欄逃逸，但車輛隨後在台9丁線49.7公里處路旁拋錨，副駕駛劉姓男子下車往漢本海岸方向逃逸，蘇澳分局員警立即先把車上2名男子逮捕，合計查獲4車6人。

竊走價高的紅銅線 危害公安

新城警分局指出，該竊盜集團以大型工程為目標進行行竊，嫌犯這次偷的地點是在隧道旁的消防疏散安全通道，不是一般行車的道路，偷的是價格很高的通電用的紅銅線，起出長度約500多公尺，市價約12萬元，這電纜線主要是當隧道發生火災時，負責安全通道內通風設備的電力供應，一旦遭破壞，對於公共安全有相當的危害。

由於竊嫌竊取國家交通重要安全設施電纜，花蓮縣警察局長戴崇贒第一時間也趕到現場關心，警方先把逮捕的6人依竊盜罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，並將繼續追查逃逸的48歲劉姓主嫌，同時將釐清是否有涉及其他重大工程的竊案。

在蘇花改偷竊電纜線的竊嫌被發現後，開車逃逸衝破警方設下的柵欄，警方在後一路追趕。（花蓮警方提供）

在蘇花改偷竊電纜線的竊嫌被發現後，開車逃逸衝破警方設下的柵欄，警方在後一路追趕。（花蓮警方提供）

花蓮縣新城警分局與宜蘭警方合力破獲蘇花改電纜線竊盜集團，起出電纜線一批。（新城警分局提供）

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