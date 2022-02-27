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    用「震樓神器」報復樓上鄰居 卻遭樓下檢舉挨罰

    警方到林家查看時，林男均不願開門，且立刻關上機器，讓警方及鄰居非常頭疼。（記者吳昇儒翻攝）

    警方到林家查看時，林男均不願開門，且立刻關上機器，讓警方及鄰居非常頭疼。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/02/27 09:39

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區保一街一名林姓男子因與樓上住戶有噪音糾紛，便上網購買「震樓神器」，去年6月起至今年2月止，架設在屋內讓天花板及地板均發出震動，影響鄰居安寧。家住林男樓下的陳男及詹女不堪其擾，只好自行蒐證錄音、影，檢舉林男。林男到案後，承認犯行，警詢後依違反社會秩序維護法，對林男裁罰。

    陳、詹二人曾多次通知警方到場，但林男一發現警方抵達時，就關掉機器，讓警方無法採證，且避不出門，佯裝不在家，讓鄰居非常頭疼。最後決定自行蒐證，再提供給警方，請警方偵辦。警方收到相關證據後，立刻通知林男到案說明。

    家住四樓的林男到案後向警方表示，確實有使用「震樓神器」製造噪音來騷擾鄰居，但主要因為5樓不時都會搬動桌子影響自己休憩，才會想要反制，沒想到卻被3樓的住戶抗議。

    警詢後，將林男依違反社會秩序維護法第72條3項製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧，裁罰新臺幣6千元以下罰鍰。

    汐止分局長安派出所所長柯順雄呼籲，鄰居間相處應以理性和平方式相互溝通，勿以違法方式進行騷擾，以免問題未能圓滿解決還反而害己受罰。

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