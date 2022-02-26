4歲女兒慘遭男友虐死幫棄屍 宣稱「曾數度祭拜」求緩刑

陳威嘉拎著裝有女童遺體大袋子的畫面，被監視器拍下，一審判他無期徒刑。（資料照）

2022/02/26 13:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子陳威嘉凌虐彭姓女友的4歲女兒，又餵食毒品致死，女童生母還幫忙掩飾埋屍，南投地院依殺人等罪，判處陳男無期徒刑，彭女則依遺棄屍體罪判刑1年10月，彭女上訴聲明減刑與宣告緩刑，理由是她犯後「身心煎熬，曾數度祭拜女兒」等，法官卻認為，彭女的媽媽向警方通報女童失蹤，彭女卻向警方謊報平安，讓警方撤銷協尋，是另一共犯良心不安自白，警察才找到已化為白骨的女童，彭女不宜宣告緩刑，但減刑8月改判1年2月徒刑。

判決書指出，男子蔡青積前年9月間，向警方自白協助男子陳威嘉掩埋女童，檢警於前年中元節（9月2日）於陳男老家果園樹下，挖出女童骨骸，調查發現，女童生母彭女，前年7月帶著女童離家，與陳威嘉租屋同居，陳男卻凌虐毆打女童，並至少兩次餵食女童安非他命與FM2毒品，導致女童於前年6月7日，因毒品抑制呼吸功能而窒息死亡，至於凌虐部分，則有用針戳刺女童大腿、以木板毆打、拿膠帶纏繞頭部及眼睛、持鐵尺與鞋拔等物毆打手腳，罰做「趴拱橋」動作等，女童死亡後，陳威嘉聯繫昔日獄友蔡青積，與彭母3人把女童埋屍果樹下。

請繼續往下閱讀...

南投地院一審依妨害幼童發育罪、成年人故意對兒童犯殺人罪、共同犯遺棄屍體罪，判處陳男無期徒刑，彭女則依共同犯遺棄屍體罪判刑1年10月，蔡青積以同罪名判刑1年2月。

案發時懷孕的彭女，上訴台中高分院，聲明減刑與宣告緩刑，讓她不用坐牢，理由是陳威嘉平時有暴力行為，她擔心陳男危害家人所以不敢告知家人，更不敢報警，女兒死亡埋屍後，她身心備受煎熬，3個月不敢回家，在外三餐不繼，曾數度祭拜女兒，請法官審酌她之前無前科，僅高中肄業學歷，年輕就結婚生子，知識經驗與社會閱歷不足，女兒突然死亡，慌亂而手足無措，陳男又施加壓力，因此消極任由陳男處置女兒屍體。

另外，她現有穩定工作，是家中經濟支柱之一，家中尚有母親與其他幼子需扶養，請求從輕量刑，給予宣告緩刑。

台中高分院法官認為，彭女負責搬運、遺棄女童屍體，卻與決定棄置、掩埋地點的陳威嘉，同樣量處徒刑1年10月，一審對彭女判刑顯然過重，不符衡平或比例原則，據此撤銷原判決，改判彭女1年2月。

至於緩刑部分，二審認為，彭女帶著女兒離家，女童的阿嬤報警協尋，彭女卻向警方謊稱平安無事，請警方撤銷協尋，直到蔡青積良心不安供出內幕，檢警才得知女童遇害，進而找到骨骸，彭女犯行不宜宣告緩刑，應入獄執行。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

彭女（圖中）以「曾數度祭拜女兒」等理由，聲明宣告緩刑與減刑。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法