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    收紅包喬清潔隊員缺 國民黨苗栗縣議員2審被判9年4個月

    苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴。（資料照）

    苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴。（資料照）

    2022/02/25 14:31

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴，2016年擔任頭屋鄉長時，收受2名公所清潔隊員職缺人事紅包各40萬元，一審被苗栗地方法院依違反貪污治罪條例判刑9年4個月，褫奪公權5年，他不服上訴二審，台中高分院昨一樣判他應執行有期徒刑9年4個月，褫奪公權5年。全案可上訴。

    對於二審宣判結果，江村貴僅低調表示，一切交由律師處理，會再上訴。苗栗縣議會秘書長林來居表示，貪污治罪條例可上訴到最高法院，江村貴在全案尚未定讞前，依法仍保有議員職權，不受影響。

    江村貴為前任頭屋鄉長，他在2016年2月間，透過當時的頭屋村長彭正榮，共同基於職務上收受賄絡犯意聯絡，由彭正榮出面收受陳姓、林姓鄉民各50萬元，作為錄取頭屋鄉公所清潔隊員對價，每次人事紅包江村貴分得40萬元，彭正榮分得10萬元。

    一審法院審理時，江村貴否認收賄，辯稱是簽賭彩金，但同案被告彭正榮及2名行賄者均坦承不諱，且有帳戶交易明細等資料佐證。

    一審法官審酌江村貴身為頭屋鄉長，罔顧選民付託，敗壞官箴，且在案件位居主導地位，情節較重，認其共同犯不違背職務收受賄賂罪共2罪，各處有期徒刑8年，褫奪公權5年。應執行有期徒刑9年4月，褫奪公權5年，犯罪所得80萬元沒收。

    江村貴上訴二審，經台中高分院審理，法官雖認為部分事實不同，撤銷一審判決，但仍認江村貴共同犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪共2罪，一樣宣判各處有期徒刑8年，褫奪公權5年。應執行有期徒刑9年4月，褫奪公權5年，犯罪所得80萬元沒收。

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