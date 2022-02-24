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    首頁　>　社會

    夫妻先後被同一警開單 嗆「超陰的」4萬5飛了

    黃姓夫婦先後被同一警員開單，嗆警「你那麼陰」被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    黃姓夫婦先後被同一警員開單，嗆警「你那麼陰」被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    2022/02/24 23:45

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓男子開車外出，因違規左轉被攔查，赫然發現取締的賴姓警員稍早曾舉發其妻違停，因而不爽嗆「超陰的」等語，高雄高分院認為「陰」有「欺詐、狡猾」含意，依公然侮辱等罪，判處拘役45天定讞，得易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

    據了解，黃妻於2020年8月17日傍晚，開車要載先生下班回家，在鳳山區因違規停車，被執行勤務的交通大隊鳳山交通分隊賴姓警員舉發開單。

    當晚6點50分，黃男開車載老婆外出，駛經光復路與建軍路巷口，因左轉未打方向燈被攔下，不料打開車窗一看，取締的又是賴員。

    黃姓夫婦隨後抵達分隊前，詢問何處可以停車，賴員回以可停選委會旁交通警車停車場時，黃因先前妻子稍早也被賴員告發，懷疑他故意找碴，涉嫌當場辱稱：「你確定嗎？你那麼陰」、「超陰的」等語，涉嫌妨害公務等罪。

    黃男指稱，「陰」是指「陰天」、「陰雨」、「陰暗」等天氣陰雨、光線不足、天色陰暗等意思，稱「你那麼陰」等語是「口誤」。又說，案發時為下班時間，只有他和賴員2人，不構成「公然」要件，況且，該罰單已被撤銷，否認犯行。

    2審合議庭調查，黃男遭開單後，即對賴員回稱：「你太明顯了，你剛剛故意跟在我後面我就知道了」等語，可見其主觀上認為他執行職務不光明磊落而刻意針對其取締開單，足認後來「超陰的」等語，應與天氣無關。

    又查，「陰」一詞在一般用語，有「險詐、狡猾」等貶抑人格意義，如「陰險狠毒」、「陰狠可怕」常見用詞，並為眾所週知，因此維持原審判決。

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