被控網駭盜取2400枚元比特幣 電腦工程師一審獲判無罪

黃姓電腦工程師被懷疑盜取泓科科技公司的比特幣，北院認為罪證不足，判黃男無罪。（示意圖，路透）

2022/02/24 19:35

〔記者張文川／台北報導〕在台銷售比特幣的代理商泓科科技公司，2016年7月遭駭客入侵，損失時價約5000多萬元台幣的2400枚比特幣；台北地檢署透過逆向追蹤等方式，查出中部某家生產試劑公司的黃姓電腦工程師涉案，2017年8月依妨害電腦使用罪起訴黃男；案經台北地院審理近5年，今天認定罪證不足，判黃男無罪。可上訴。

比特幣誕生於2009年，是全球通用的加密網際網路虛擬貨幣，但台灣接受度不高，僅屬一般電子商品，不被視為有效貨幣，近年比特幣大漲，偵審期間這批比特幣一度換算漲至40億元，但被盜後隨即被轉出，至今仍下落不明。

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在台代理商泓科科技2016年7月發現，所銷售的比特幣交易量異常增加，且新撥出的比特幣一放上交易平台，隨即就被匯出，由於比特幣交易每日有限額，懷疑被駭客盯上，報請檢調追查。

檢調2016年底鎖定並約談黃姓電腦工程師，懷疑他是盜幣駭客，訊後限制住居請回。調查局資安鑑識實驗室分析黃男電腦，查出他上網時IP位址常固定於某處，為釐清疑點，2017年6月再度搜索約談他到案，訊後聲押，但法官裁定飭回。

檢調以數位蒐證機制追查，駭客集團為隱藏發起攻擊的位址，涉透過「洋蔥網路」手法，分別從烏克蘭、美國、法國、紐西蘭、匈牙利等十餘個國家發動境外攻擊，竊取泓科公司的員工帳號及密碼後，再將該公司名下的比特幣匯至非洲、歐洲、中南美洲等10多個國家的電子錢包帳戶。

檢方偵查後認定黃男涉嫌重大，將他起訴。但經北院審理4年半後，認定無從形成有罪的確信，判黃男無罪，可上訴。

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