兒子酒駕欠繳罰款愛車險被查封 母代簽收裁決書竟挨罵

2名女書記官站在路邊吹冷風，苦守林男的轎車1小時，終於成功追回欠款。（新北分署提供）

2022/02/24 15:58

〔記者錢利忠／台北報導〕39歲林姓男子因酒駕被裁罰3萬元，他卻只繳1600元，另欠繳罰單與健保費，總計欠繳4萬6000多元而被行政執行署新北分署追討；2名女書記官發現林男車子，通知其配合查封，他到場竟遷怒母親，抱怨幫他代簽裁決書，最後林男怕車被查封，緊急匯款繳清欠費。

今年2月21日早上，新北分署接獲交通局通報，林男名下1部2007年份的「鈴木」汽車，停在新北市樹林區東興街某收費停車格，執行人員即刻前往查封，書記官發現車窗內放了1張老舊名片，隨即致電告知林男到場配合查封車輛。

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林男接到電話後，原本回說他沒收到酒駕裁決書，但書記官出示裁決書及送達證書，告知是林男本人簽收，林男得知後竟遷怒母親，打電話罵母親說：「為何要代簽，害我要繳納罰鍰」。

2名女書記官擔心林男規避繳款，使出調虎離山之計，就在寒風大雨中，撐傘站在路邊苦等1個小時，直到收到林男的匯款單，確認他已繳清欠款，才停止查封車輛的行動。

新北分署呼籲民眾，切勿酒駕，以免害人害己，又傷荷包，萬一遭受裁罰，應勇於面對，自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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