海神3煞痛毆愛子 母曝調解賠償離譜數字︰根本是羞辱

宋母指3嫌提出調解賠償金太離譜，視人如草芥。（記者蔡淑媛攝）

2022/02/24 13:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中18歲宋姓男大生去年底只因小擦撞竟遭瑪莎拉蒂海神張敦量等3煞打破頭重傷命危，幸及時送醫救治開刀撿回一命，引發社會嘩然，3煞被依殺人未遂法辦後提出調解，宋母今天指兒子留下後遺症及精神創傷，3人請出7名律師，陳勁豪竟開出5萬、10萬，林韋霖開100萬，主嫌張敦量開醫療費加60萬，充滿對人命不在乎，用調解賠償金來羞辱我們！

宋母說，兒子出院後在家休養，有暈眩、語言表達差，個性也變得兩極，沮喪、暴怒，很想把自已關在房間裡，醫師評估後遺症要顯露出來了，心理也有創傷症候群，外觀身心機能都恐怕後有後遺症，她說，張敦量的律師認為台中榮總的鑑定報告對他們不利，要求兒子重做鑑定，希望把重傷害排除。

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宋母說，張敦量請了3名律師，陳勁豪、李韋霖各請2名律師，在過年前要求調解，對方律師以勞動力減損評估調解金，但金額與他們施暴及對兒子的傷害卻天差地遠，張敦量開出60萬加醫藥費、陳勁豪開出5萬、10萬，林韋霖則開100萬。

宋母說，兒子目前生活能自理，但頭不時暈炫、精神創傷，言行目前也無法改善，「目前醫療費能負擔的起，我就扛下去」但張嫌3人有錢請名牌律師，一個律師費用一定超過5萬、10萬，陳勁豪的媽媽更說，兒子有勸張不要動手，還說要不是他兒子，你兒子就死定了，宋母怒批對方「不把人命當一回事！」

宋母強調，3嫌提出調解，要表現願意負責的誠意，調解賠償金額要對3嫌有懲戒性，但對方態度是「草草了事，對人命不在乎」，態度支支吾吾，用調解金來羞我們，是2次傷害，還要求2次傷勢鑑定，讓我們傷口一直攤在陽光下檢視。

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