涉私菸案丟特勤身分 3軍官訴請國賠敗訴

3名特勤人員涉私菸案丟特勤身分，雖分別訴請國賠250萬元，但士院認定3人違反違反憲法、特勤條例、稅捐稽徵法的情節重於回任辦法，已不適合續任特勤，判3人敗訴。（資料照）

2022/02/24 12:17

〔記者溫于德／台北報導〕2019年7月喧騰一時的國安私菸案，3名獲緩起訴的特勤軍官，不滿被國家安全局推薦調職後失去特勤身分，導致薪資、退休金均受影響，3人訴請國賠分別求償250萬元。士林地院認為，國安局固然違反「特勤人員職務輪調及回任辦法」逕自推薦回任國防部，但3人違反憲法、特勤條例、稅捐稽徵法的情節重於回任辦法，已不適合繼續擔任特勤，昨判3人敗訴；可上訴。

判決指，3名原告分別是原擔任國安局特勤指揮中心機動四組的編審陳朝福、總統府侍衛官過聖傑、國安局第二處第三組特勤士蔡政寧。

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3人主張，國安局明知如果要解除3人特勤身分，應依回任辦法第8條規定由特勤中心召開回任審查委員會，並請3人列席陳述意見，再將回任決定以書面附記理由、提起救濟方法等送達3人，賦予3人救濟權利。

然而，國安局竟違反第8條所定程序，逕自推薦3人返回國防部任職，並由國防部將陳朝福調動至陸軍第六軍團指揮部作戰科、職稱為聯合作戰參謀官，過聖傑被調動至國防部憲兵指揮部情報組、職稱為特種情報參謀官，蔡政寧被調動至陸軍第三地區支援指揮部、職稱為作戰士；導致3人失去特勤身分。

陳朝福認為，調職後害他損失薪資與退休俸差額共968萬多元、過聖傑504萬多元、蔡政寧594萬多元，不過3人都先求償250萬元。

國安局解釋，3人身為軍職人員，經國防部依任職條例規定發布人事令調職，並未改變3人公務員身分，僅得依內部途徑尋求救濟，不能循司法途徑加以爭訟，且軍人調職權責機關為國防部，回任辦法權責單位為特勤中心，3人因涉私菸案遭檢方會同海關查獲，情節重於回任辦法第7條所定得「強制回任」，並損及國家形象及國際聲譽，顯然不適任特勤職務。

國安局也強調，3人調職後已非特勤人員，並未執行特勤任務，有關日後津貼、薪資或退休俸是否調整，均依軍人待遇條例及相關規定辦理，即便有差額，也與國安局無關。

士院認為，3人原為特勤人員，分別具備陸軍軍官、士官身分，依特勤條例等規定，自特勤編組中解編並歸建隸屬機關國防部擔任非特勤人員，應優先適用回任辦法，而非適用任職條例，故國安局抗辯3人不適用回任辦法，並不可採。

士院並指，回任辦法第8條規定「特勤中心『應』設回任審查會…特勤中心『應』將回任決定，以書面附記理由及提起救濟之方法、期間、受理機關，送達當事人並通知其隸屬機關。」代表國安局「應」該做非「得」做，因此，在國安局未依規定召開回任審查會，也未通知3人列席給予陳述意見機會等前提下便逕自發函國防部，已違反規定。

但士院表示，3人違反憲法中人民納稅義務、特勤條例中特勤人員及及特勤編組人員應服膺憲法，以及稅捐稽徵法中納稅義務人以詐術等方法逃漏稅等規定，情節重於回任辦法，已不適合繼續擔任特勤人員，判3人敗訴。

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