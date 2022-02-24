想當股東、房東、地主？ 新北分署3/1拍賣 夢想一次滿足

坐落新北市板橋區國泰街101至105號建物後方之2筆空地。（新北分署提供）

2022/02/24 10:55

〔記者錢利忠／台北報導〕行政執行署新北分署將於3月1日舉辦「123聯合拍賣會」，早上喊價拍賣5檔實體股票及科技公司股份；下午則以通訊及現場投標拍賣1戶出租中的1樓建物、包括新北市板橋精華地段在內等58筆土地及1座豪華墓園，提供民眾當股東、房東、地主及園主的競標機會。

3月1日早上10時先進行動產拍賣，標的物包括板信銀行、陽信銀行及三信銀行的零股，另有世成科技股票4萬9483股、太平洋電線電纜公司股票442股，以及優亮科技股份1萬2616股。

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當天下午3時則舉行不動產拍賣，最受矚目的標的首推坐落於新北市三重區六張街83號的1樓建物，本次為第1次拍賣，底價1420萬元，建物基地約7.9坪，室內約22.08坪，另作為車庫使用的增建物約11.54坪，對面就是六張公園且臨近中山高三重交流道，現出租中，租期至2024年8月31日止，目前每月租金為2萬5000元，承租人原開早餐店，受疫情影響而停業，此拍定後不點交，但拍定人可當現成房東續收租金。

其次為坐落於新北市板橋區國泰街101至105號建物後方的2筆空地，因原地主滯納2010至2020年度地價稅，合計12萬餘元，地主死後無人繼承，經選任財政部國有財產署北區分署為遺產管理人並拍賣其遺產土地2筆，合計24.805坪，使用分區分別為「住宅區」（0.3025坪）及「道路用地」（24.5025坪），臨近府中捷運站及板橋火車站，首拍底價合計1320萬元，換算每坪約53.2萬元，現部分作菜園使用，拍定後點交。

此外，尚有第5輪第1次拍賣的新北市中和區持分土地31筆、第2次拍賣的五股區持分土地13筆、第2次拍賣的三重區持分土地9筆；第4次拍賣的三重區及中和區土地各1筆，以及首拍的樹林區持分土地1筆。

而此次也有墓園拍賣，坐落於新北市林口區「頂福陵園」內的「家族式墓園」，建坪約16.17坪，可容納120個以上骨灰罈，去年清明節期間首拍，底價1800萬元，經4次流標，本次進行第2輪第2次拍賣，底價739萬元，下殺近4折，拍定後點交。

此次拍賣標的物之一，位於新北市三重區三重區六張街83號之建物及車庫外觀。（新北分署提供）

世成科技股份有限公司股票4萬9483股。（新北分署提供）

拍賣標的物之一的家族墓園，位於新北市林口區「頂福陵園」內之豪華「家族式墓園」。（新北分署提供）

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