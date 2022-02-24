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    再打一炮就刪檔案！ 前女友告性侵 男子辯「她主動爬上來」

    法官卻認為譚男用假錄音來讓女方死心的方式不合常情，雖無法證實錄音檔存在，但已造成小靜身心受創，判他應賠10萬元。（資料照）

    法官卻認為譚男用假錄音來讓女方死心的方式不合常情，雖無法證實錄音檔存在，但已造成小靜身心受創，判他應賠10萬元。（資料照）

    2022/02/24 10:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕譚姓男子和交往一年多的女友小靜（化名）分手後，小靜指控譚男拿著偷錄的性愛錄音，逼她發生性行為才肯刪除，譚則辯稱是小靜苦苦糾纏，為了讓她心死才騙說有錄音檔，並承認自己「把持不住」才會發生性行為。檢方多次偵查後，認定錄音檔不存在處分不起訴，但法官卻認為譚男用假錄音來讓女方死心的方式不合常情，雖無法證實錄音檔存在，但已造成小靜身心受創，判他應賠10萬元。

    檢方指出，2017年6月，29歲的譚男與小靜相識，2人交往一年多後，譚男因另結新歡與小靜分手；2人分手時，小靜說自己當時才從譚男口中得知，曾錄下2人性愛時的錄音，她擔心錄音檔流出，多次要求譚男刪除檔案。

    1個月後，2人相約前往旅館談判時發生性行為，小靜指控，譚男以錄音檔威脅，只要再打一發「分手炮」就刪除檔案，她被迫委身譚男後，譚男卻還是留著檔案不肯刪除，因此提告強制制性交及妨害秘密等罪。

    雄檢偵查時，譚男說他電腦裡的6段性愛錄音檔，有一段是他2013年到日本當交換學生時，在學生宿舍走廊錄下隔壁日本學生性愛時所發出的聲音，其他5段都是他在苗栗唸大學租房時，錄下左右房客性愛錄音，裡面沒有他和小靜的性愛錄音。

    譚男還說，他跟小靜交往1年多，完全知道她喜歡聽什麼，不喜歡聽什麼，小靜分手一直糾纏求復合，於是他故意說自己握有2人性愛錄音，要讓小靜對他這個人改觀；他承認談判時一時把持不住發生性行為，但強調是小靜主動「爬上來」，自己沒有拿性愛錄音威脅強迫對方。

    檢方偵查後認為，警方從譚男電腦裡查扣的錄音檔案，從電腦建檔時間來看，都是在2014年6月間，而這段時間譚男人在日本，且尚未與小靜交往，不可能有辦法錄下小靜的性愛錄音，因此認定罪證不足處分不起訴。

    但小靜不心死，多次聲請再議，但檢方續查2次後仍認定性愛錄音檔案不存在，未對譚男究責；小靜另提民事告訴向譚男求償60萬元，高雄地院法官審理後，卻持不同看法。

    高雄地院法官認為，雖然檢方認定錄音檔不存在，但無法證實譚男實際上並未竊錄，且譚男若只是想擺脫小靜糾纏，與她徹底分手，還有很多方式可以實施，但譚男卻用握有性愛錄音檔案的方式，不但讓自己面臨刑事追究的風險，還以此頻繁要求小靜跟他見面，與常情不符，難以採信譚男說詞，且小靜得知自己被錄下性愛錄音後，身心受創嚴重，因此判他應賠10萬元，可上訴。

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