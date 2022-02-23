台中大里草湖溪遭倒整卡車廢棄物 檢警環局揪出元凶

大里草湖溪在健民橋上游的邊坡，農曆春節前遭傾倒大批建築廢棄物，檢警追查揪出違法者依法追究。（記者陳建志翻攝）

2022/02/23 14:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里草湖溪在健民橋上游約100公尺處的邊坡，農曆春節前民眾發現被偷倒一堆建築廢棄物，水利署三河局、市府環保局獲報會同保七總隊警方，在檢察官指揮下追查，發現是不法業者，開著35噸的曳引車亂倒，除要求將廢棄物清除恢復原狀，也將依法追究開罰。

大里健民里長林進興表示，上月底接獲民眾反映，草湖溪左岸在健民橋上游約100公尺處的路旁和邊坡，遭人偷倒大批廢棄物，前往察看才發現滿布木板、水管、水泥塊、油漆桶等大批建築廢棄物，懷疑是工地不法業者亂倒，立刻向環保局、第三河川局反映。

請繼續往下閱讀...

林進興里長表示，過年後曾有人來清除路邊的亂倒廢棄物，不過邊坡的廢棄物並沒清，直到近日才將邊坡亂倒的廢棄物都清除乾淨，終於讓附近環境恢復乾淨。

市府環保局稽查大隊長羅文龍表示，獲報後立刻聯繫第三河川局、保七警察，並在檢警環連繫平台通報地檢署檢察官，當時有發現一輛可疑的35噸曳引車進出，後續已由檢察官指揮員警偵辦，強調可依據廢棄物清理法開罰，違法業者若涉行政刑責，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

第三河川局管理課長曾財益表示，該案獲通報後，積極配合環保局和檢警偵辦，近日該處廢棄物已清走，可見已找到行為人要求清除恢復原狀，強調在河川區域內棄置廢土或其他足以妨礙水流之物，可依水利法處2500元以上，500萬以下罰鍰，將視檢警偵辦結果依法開罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法