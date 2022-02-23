國中生態度差不聽勸 學務主任當警察面直接「灌」他一拳

高市某國中傳出學務主任開扁行為偏差的學生，事後主任向學生道歉獲原諒。（翻攝該校網站）

2022/02/23 11:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市警察局少年隊到高市某國中宣導，該校學務主任正在辦公室「教訓」一名行為出現偏差的國中生，主任請員警到辦公室幫忙勸說，結果國中生面子掛不住直接甩人，主任氣極衝上前開扁，國中生怒告傷害，檢方起訴後，主任趕緊向國中生道歉爭取和解，讓一場風波淡化。

判決指出，2020年3月18日中午點多，16歲的吳姓國中生因行為出現偏差，被學務主任「請」到辦公室聊一聊，剛好少年隊兩名員警也在此時到校園進行犯罪宣導，學務主任請兩名員警一起到辦公室坐坐，順便幫忙開導吳姓少年。

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結果學務主任當著員警的面前訴說少年的種種不是時，吳姓少年面子掛不住，心情不爽直接甩人離開辦公室，主任上前阻止時，吳生堅持離去，雙方爆發推擠、拉扯等肢體衝突後，主任直接朝吳生的臉「灌」了一拳，導致吳姓少年左臉頰挫傷、左側耳膜穿孔、裂傷等傷害。

事後，國中生向主任提告，檢方偵結後，認定主任涉犯兒少法和成年人故意對少年為傷害罪，依法將他起訴；高雄地院審理時，主任自知理虧，主動向吳姓少年道歉爭取和解，獲國中生原諒後撤回告訴，法官也裁定全案公訴不受理。

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