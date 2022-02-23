調查員被控涉包庇非法吸金 南市調查處：受理調查中

台南市調查處一名調查員詹孟訓遭投訴涉包庇投資賭場非法吸金，南市調查處強調已受理進行調查中。（民眾提供）

2022/02/23 11:54

〔記者王俊忠／台南報導〕週刊報導有一名陳姓男子打著投資賭場可獲高額利息的名義涉違法吸金，台南的游女不但參與投資、還帶好友南市調查處調查官詹孟訓作陪拉下線；陳男並請友人翟女幫忙發紅利，不料陳男得手6億元後逃逸，詹男明知自己被當吸金工具、卻未迴避，還涉私下指導翟女應訊時別扯到游女，害翟女被判刑。翟質疑詹、游有利益交換，並覺得自己遭設局成為代罪羔羊，近期向調查局投訴詹，要求調查局查明真相。

台南市調查處說明，翟女的確在近期有向南市調查處督察投訴，督察正在調查處理中，被投訴的詹孟訓40歲出頭、是南市調處府城站外勤調查員，在台南任職有10年了；有同仁認為詹男平日對調查工作態度積極，狀況還正常。另據了解，在法院開庭時，翟女也有提出詹的相關問題要法官調查審酌，但法官並未採認。

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市調處督察與詹孟訓都透過市調處表示，該案還在內部調查中，都不便回應。

台南高分院於2021年底本件違反銀行法案判決指出，被告翟女曾在一、二審陳稱本案是游女曾提及也有調查局人員投資，一切合法沒問題，且於案發後，游女所稱的調查局友人詹孟訓只要在她開庭之前，都會對她關心本案的發展，並告知不要節外生枝搞到游女之類的話。

但證人詹孟訓在一審審理作證說，並無被告翟女所說上述情事。高分院法官認為，縱若翟女所述為真，然案件起訴與否的偵查主體是檢察官而非調查員，且游女是否遭起訴或定罪，與被告翟女本身是否構成犯罪，是屬於兩回事，翟女上述所說，難以採認對其有利的認定。

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