陸軍排長P圖詐稱罹癌請病假 連長探病撲空才露餡 判刑定讞

判決示意圖。

2022/02/23 11:15

〔記者張文川／台北報導〕陸軍機步333旅李姓志願役中尉排長，2019年8、9月間想找名目請假，竟從網路下載醫院的診斷證明書，以電腦軟體修圖，變造成自己罹患「惡性間葉層腫瘤」的診斷證明書，據此3度請病假共16日，連長到醫院探病卻找不到人，才知受騙；台中地院依陸海空軍刑法「意圖免除職役詐偽罪」將李判刑1年2月，李逾期上訴二審，二、三審皆駁回上訴定讞。

李男案發後已於2019年11月被撤除職務停役，他離開軍旅後，加入詐騙集團擔任車手、收簿手，被逮後判刑定讞入獄。職役詐偽罪去年2月一審判決時，他已因詐欺案在監服刑，他在上訴期限前一天於獄中以平信寄出上訴書，未找監所主管用印收發文，以致法院於超過上訴期2天後才收到上訴書，二審台中高分院認定上訴逾期，駁回上訴；李再上訴，最高法院認定二審無違誤，駁回上訴確定。

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判決書指出，李男於2016年11月起擔任該部隊排長，因個人因素想請假而於2019年8月23日，把從網路取得的林口長庚醫院診斷證明書圖檔，修圖變造姓名與身分證號碼，偽造成自己生病假象，向連長請病假6天，連長誤信診斷證明書，准予請病假住院治療6天。

同年9月2日，病假即將期滿，李男又用同手法偽造診斷證明書，偽造自己罹患「惡性間葉層腫瘤」的診斷證明書，於9月4日用LINE向連長請病假，再次獲准請病假5天，之後又第3次偽造診斷證明書，用LINE傳給連長獲准於5天病假，3次詐偽共不法免除職役16天。連長9月13日到長庚醫院探病，卻找不到李男，詢問長庚醫院也查無李男的就醫記錄，才揭穿騙局。

台中地院審理時，李坦承犯行。法官認為李男觸犯陸海空軍刑法的意圖免除職役詐偽罪，以及刑法的行使變造準私文書罪，痛批李男身為志願役軍官，卻未重法守紀，竟變造診斷證明書與掛號紀錄，向部隊長官詐請病假，破壞兵役公平性，危害軍隊戰力與國家安全，行為實不足取，考量他認罪，量處1年2月徒刑，二、三審維持原判定讞。

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