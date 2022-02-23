登山錯身竟有人趁隙「超車」 玉山步道瞬間3人並排惹怨

有山友在玉山步道錯身時，竟遭第3人趁隙「超車」，導致步道瞬間3人並排，玉管處提醒此舉危險，登山禮讓應緊貼山壁，確保登山安全。（示意照，玉管處提供）

2022/02/23 10:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山主峰步道是熱門登山路線，惟有山友日前在臉書社團「靠北登山大小事」分享，直指走步道下玉山時，因禮讓對向的上山者，先靠在山壁停等，不料就在2人交會錯身時，後方竟有山友趁隙「超車」，導致狹窄的步道瞬間變成3人並排，直呼若因碰撞造成人員跌倒受傷，「超車」的山友要負責嗎？

對此，玉山國家公園管理處表示，登山路徑狹小，一旁還是懸崖峭壁，山友行經難免交會錯身，為確保登山安全，停等或禮讓者務必緊靠山壁，先維護自身安全，再讓其他山友通過，切勿在落石崩坍區停留，也不建議在過於狹窄的地方錯身，才能保障人身安全。

請繼續往下閱讀...

就該事件來說，趁隙「超車」確實危險，更何況還造成3人並排，畢竟山徑路幅小，若山友背包大一點，還可能因過於擁擠產生碰撞，造成人員跌倒甚至摔落，後果不堪設想。

玉管處提醒，登山務必尊重所有使用者，不影響他人，這也是「無痕山林」的一環，切勿為了達成一日完登的目標而趕路，此舉不僅容易過度消耗體力，也容易失足發生危險，另外，過去也曾有山友在步道禮讓時，因站在山崖邊停等，最後卻不慎失足墜落，幸好最後有救起來，山友應多加留意，以維登山安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法