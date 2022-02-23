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    林姿妙與女兒、農業處長遭聲押 宜縣府氣氛低迷又詭譎

    縣長室門口擺滿宜蘭縣長林姿妙支持者替林姿妙加油的花籃，整個縣府氣氛相當低迷及詭譎。（記者林敬倫攝）

    縣長室門口擺滿宜蘭縣長林姿妙支持者替林姿妙加油的花籃，整個縣府氣氛相當低迷及詭譎。（記者林敬倫攝）

    2022/02/23 10:00

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙官邸昨二度被檢廉搜索，林姿妙與縣府農業處等3位局處長被帶走偵辦，突然缺席縣務會議，目前林姿妙與女兒林羿伶、農業處長康立和遭檢方聲押，院方正開羈押庭。縣府內部從昨天起就氣氛低迷，員工也都避談相關議題。

    縣務會議昨天上午9點半召開，林姿妙、副縣長林建榮、縣府工旅處長李東儒、衛生局長徐迺維、農業處長康立和、財政稅務局長盧天龍、交通處長黃志良，全都缺席；得知檢廉有搜索約談行動，府內人員議論紛紛；縣務會議改由秘書長林茂盛主持。

    林茂盛當時說，剛開始接到接受到的訊息，是縣長臨時有事，並不清楚遭搜索一事；而經查證，林建榮到員山福園參加告別式、李東儒是到交通部開會、徐迺維請病假，與案情沒有關係；不過，林茂盛在下午也被以證人身分，帶到宜蘭地檢署協助釐清案情，訊後已請回。

    據了解，廉政署昨上午8點就進官邸搜索，林姿妙在9點左右，從官邸被帶走約談。廉政署也兵分多路，到縣政府各局處辦公室，搜索相關資料。

    縣府氣氛因縣長被搜索約談，變得相當詭譎，氣氛低迷。但縣長室，仍擺有林姿妙上次被搜索約談後，支持者打氣的花籃。林姿妙雖被約談，但其官方臉書粉專，在上午11點多仍有發文，談到有關員山設置移動式抽水機機房的資訊，不少支持者言表示「縣長加油」。

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