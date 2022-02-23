為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    堅信詐團以為會被抓去關 老翁被警攔截保住75萬老本

    李姓老翁險受詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

    李姓老翁險受詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/02/23 08:41

    〔記者劉慶侯／台北報導〕77歲李姓老翁深信詐騙集團話術，昨日提領75萬元現金想面交對方，面對警方與銀行行員制止，仍意圖瞞混過關，警方陪同李翁返家，與詐騙集團對話扯破謊言，老翁才相信險被騙，乖乖的再將錢存入銀行，免受損失。

    北市警察局萬華分局東園街派出所昨（22日）近中午時分，接獲通報指稱北市富邦銀行萬華分行內，有名李姓老翁稱想領取75萬元現金付裝潢費，因行員發現對方神色怪異且金額不小，要求警方到場協助處理。

    警方到場調查，李翁又改說提款是要借朋友，員警詢問他朋友姓名，李翁支支吾吾無法陳述，只一直堅稱絕不是遇到詐騙集團。

    員警隨後提出要和借貸的對方通話，李翁因未帶手機出門，警方便陪同返家，結果剛到處所即接獲詐騙集團來電，警方向對方表明身分後，詐騙集團隨即掛斷電話，李翁這才相信是被詐騙。

    李翁向員警表示，是有名自稱檢察官的人來電，稱他被查到是詐騙集團成員，需要交保證金75萬元，否則會被抓去關，李男怕被抓去關所以到至銀行欲提款面交。警方最後再陪同李翁回銀行重新把錢存入戶口，順利攔阻詐騙。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    取得臉書帳密 假贈虛擬寶物詐未成年「騙」及全台
    2022/02/22 15:27

    取得臉書帳密 假贈虛擬寶物詐未成年「騙」及全台
    74歲阿公「戰地情人」夢碎！網戀女軍官 險匯出150萬
    2022/02/22 08:24

    74歲阿公「戰地情人」夢碎！網戀女軍官 險匯出150萬

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    賣碗麵竟被客人騙走13萬裝潢費 詐欺慣犯被起訴
    2022/02/21 12:44

    賣碗麵竟被客人騙走13萬裝潢費 詐欺慣犯被起訴
    情人節禮物竟是詐騙 銀行與警方聯手阻詐
    2022/02/21 10:05

    情人節禮物竟是詐騙 銀行與警方聯手阻詐

    勿貪小便宜！塑崩褲太「俗」恐有詐
    疫情讓「戀人」付出代價 美網路愛情詐騙創新高
    2022/02/20 18:32

    疫情讓「戀人」付出代價 美網路愛情詐騙創新高
    臨時工2次佯裝缺錢借2千 善心人追討不成告詐欺判拘50天
    2022/02/20 13:41

    臨時工2次佯裝缺錢借2千 善心人追討不成告詐欺判拘50天
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播