堅信詐團以為會被抓去關 老翁被警攔截保住75萬老本

李姓老翁險受詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

2022/02/23 08:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕77歲李姓老翁深信詐騙集團話術，昨日提領75萬元現金想面交對方，面對警方與銀行行員制止，仍意圖瞞混過關，警方陪同李翁返家，與詐騙集團對話扯破謊言，老翁才相信險被騙，乖乖的再將錢存入銀行，免受損失。

北市警察局萬華分局東園街派出所昨（22日）近中午時分，接獲通報指稱北市富邦銀行萬華分行內，有名李姓老翁稱想領取75萬元現金付裝潢費，因行員發現對方神色怪異且金額不小，要求警方到場協助處理。

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警方到場調查，李翁又改說提款是要借朋友，員警詢問他朋友姓名，李翁支支吾吾無法陳述，只一直堅稱絕不是遇到詐騙集團。

員警隨後提出要和借貸的對方通話，李翁因未帶手機出門，警方便陪同返家，結果剛到處所即接獲詐騙集團來電，警方向對方表明身分後，詐騙集團隨即掛斷電話，李翁這才相信是被詐騙。

李翁向員警表示，是有名自稱檢察官的人來電，稱他被查到是詐騙集團成員，需要交保證金75萬元，否則會被抓去關，李男怕被抓去關所以到至銀行欲提款面交。警方最後再陪同李翁回銀行重新把錢存入戶口，順利攔阻詐騙。

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