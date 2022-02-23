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    近8旬翁涉診間恐嚇殺女醫生 辯：瘦弱難令人心生畏懼 法官不信

    年近八旬翁要脅殺醫生，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    年近八旬翁要脅殺醫生，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    2022/02/23 07:00

    〔記者鮑建信／高雄報導〕邱姓老翁脾氣火爆，涉嫌在診間恐嚇殺女醫生被送辦，辯護律師則辯稱他年近80歲又瘦弱，不會令人心生畏懼，但未被高雄高分院採信，法官依恐嚇及犯妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，1000元折算1日。

    判決書指出，2020年4月28日下午1時30分許，邱翁前往高雄市中華路市立大同醫院地下1樓15號診間，欲請黃姓女醫師為其弟弟開立診斷證明書，而其掛號第26號。

    下午2點時，黃女開始看診時，邱翁即進入診間要求立即開立診斷證明書，經她告知尚未到其看診號碼而拒絕後，邱涉嫌恫嚇稱：「如果到26號，你不開立的話，就殺了你」等語。案經新興分局移送法辦。

    邱翁辯稱，那天是去拜託醫生開立證明書，並沒有說殺人。他的辯護律師則說，診間大門開放，若被告確有恐嚇言行，在外等候的患者應會有所反應，惟經勘驗診間外監視錄影畫面，並未見此情況；又縱認確有上開言詞，但被告年近80歲，身體瘦弱，縱然口出惡言，不會令心生畏懼，且黃女亦繼續看診，可見亦未妨害其執行醫療業務。

    高雄高分院調查，黃女尚未看診前，邱就一直著急要闖入診間被拒，看完首位病人，要對第2號患者問診時，他就衝進來要求開證明書，黃女則請他在外面等，邱就很激動，說要找院長，並要拿刀砍人，她於是先按鈴請警衛過來。

    林姓護理師也說，看診前拒絕邱進入診間，他情緒就不好了，後來又說「如果到26號，你不開立的話，我就殺了你」。

    由於黃、林2人證詞相符，合議庭法官維持原審判決並定讞。

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