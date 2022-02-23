林姿妙因土地增值稅弊案遭聲押 兒子、楊吉雄涉嫌助湮滅證據

林姿妙的二兒子林佑澤200萬元交保。（記者蔡昀容攝）

2022/02/23 06:25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與其縣府團隊，涉及羅東土地增值稅圖利弊案，且林姿妙財產來源不明，遭檢方聲押禁見，林姿妙的女兒林羿伶與農業處長康立和也被聲押；至於檢方還查出，林姿妙的二兒子林佑澤與前立委楊吉雄涉嫌湮滅刑事證據，分別具保200萬元與150萬元，楊吉雄胞弟楊耀火亦以150萬交保。

檢方說，昨上午指揮廉政署，帶回林姿妙等20餘名被告與證人偵訊，今日上午5點結束。

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檢方說，本次除對宜蘭縣政府108年某羅東土地免徵增值稅等案續行追查，辦案人員發現1月14日偵訊結束後，被告林姿妙之子林佑澤甫離去地檢署，即與被告楊吉雄等人涉嫌共同藏匿本案證據，這次併就此部分進行調查。

檢方說，本件經檢察官訊問後，認被告林姿妙、林羿伶及縣府農業處處長康立和等人涉犯貪污治罪條例圖利罪，被告林姿妙另涉財產來源不明罪，均罪嫌重大，有事實足認其有勾串、滅證之虞，且有羈押之必要，爰向法院聲請羈押禁見。

財稅局局長盧天龍、縣府建設處都市計畫科長龍非池亦涉圖利罪嫌，各命具保15萬元；被告林佑澤、楊吉雄涉犯刑法湮滅刑事證據罪，分別具保200萬元與150萬元。

宜蘭縣長林姿妙遭聲押禁見。（記者蔡昀容攝）

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