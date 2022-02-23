為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    林姿妙因土地增值稅弊案遭聲押 兒子、楊吉雄涉嫌助湮滅證據

    林姿妙的二兒子林佑澤200萬元交保。（記者蔡昀容攝）

    林姿妙的二兒子林佑澤200萬元交保。（記者蔡昀容攝）

    2022/02/23 06:25

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與其縣府團隊，涉及羅東土地增值稅圖利弊案，且林姿妙財產來源不明，遭檢方聲押禁見，林姿妙的女兒林羿伶與農業處長康立和也被聲押；至於檢方還查出，林姿妙的二兒子林佑澤與前立委楊吉雄涉嫌湮滅刑事證據，分別具保200萬元與150萬元，楊吉雄胞弟楊耀火亦以150萬交保。

    檢方說，昨上午指揮廉政署，帶回林姿妙等20餘名被告與證人偵訊，今日上午5點結束。

    檢方說，本次除對宜蘭縣政府108年某羅東土地免徵增值稅等案續行追查，辦案人員發現1月14日偵訊結束後，被告林姿妙之子林佑澤甫離去地檢署，即與被告楊吉雄等人涉嫌共同藏匿本案證據，這次併就此部分進行調查。

    檢方說，本件經檢察官訊問後，認被告林姿妙、林羿伶及縣府農業處處長康立和等人涉犯貪污治罪條例圖利罪，被告林姿妙另涉財產來源不明罪，均罪嫌重大，有事實足認其有勾串、滅證之虞，且有羈押之必要，爰向法院聲請羈押禁見。

    財稅局局長盧天龍、縣府建設處都市計畫科長龍非池亦涉圖利罪嫌，各命具保15萬元；被告林佑澤、楊吉雄涉犯刑法湮滅刑事證據罪，分別具保200萬元與150萬元。

    宜蘭縣長林姿妙遭聲押禁見。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙遭聲押禁見。（記者蔡昀容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宜縣長林姿妙母女、農業處長 依貪污治罪條例聲押禁見
    2022/02/23 05:34

    宜縣長林姿妙母女、農業處長 依貪污治罪條例聲押禁見
    成立律師團 朱立倫：要做藍營縣市長後盾
    2022/02/23 05:30

    成立律師團 朱立倫：要做藍營縣市長後盾

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    涉土地開發等弊案擴大// 林姿妙母子3人、3局處長 漏夜偵訊
    2022/02/23 05:30

    涉土地開發等弊案擴大// 林姿妙母子3人、3局處長 漏夜偵訊
    林姿妙二度被搜索 前藍委楊吉雄凌晨抵宜檢複訊
    2022/02/23 00:55

    林姿妙二度被搜索 前藍委楊吉雄凌晨抵宜檢複訊

    勿貪小便宜！塑崩褲太「俗」恐有詐
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播