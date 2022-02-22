無照騎機車拒酒測罰9萬 男提一袋舊硬幣辦分期

陳男提著一袋舊硬幣辦理分期。（新北分署提供）

2022/02/22 17:43

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署辦理「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，其中，陳姓男子無照騎乘機車又拒絕酒測，經囑託嘉義分署查封其雲林縣北港鎮的房產後，陳男竟提一袋舊硬幣及5張捏成一團的紙鈔，到場辦理分期繳納，服務人員費心清洗及清點硬幣，還遭陳男嫌動作太慢。

新北分署指出，67歲的陳姓男子於2019年5月4日深夜11時30分，無照騎車行經新莊區昌隆街遇警察攔檢，因拒絕酒測及無照駕駛，被罰9萬9000元，案件於去年4月間移送新北分署執行，經扣押其銀行存款債權，扣得8506元。

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新北分署發現陳男在雲林北港朝天宮附近有土地2筆及建物3層，即囑託嘉義分署執行，嘉義分署在今年2月發函囑託地政機關辦理查封登記，定於2月21日至現場張貼封條。

新北分署指出，陳男在上週五奔赴新北分署向執行員表示，他當時已騎機車到家門口，還被警察開單取締，相當不服；另外，他患有躁症，一隻眼睛因病幾乎全盲，早已無業，小孩亦不理他，僅靠政府每月補助4000餘元生活，每月可以繳納3500元，留1000元生活即可。經審酌陳男經濟狀況後，新北分署同意陳男分期繳納罰鍰。

怎料，陳男隨後跑到新北市政府交通事件裁決處駐在新北分署的服務窗口，拿出一袋舊硬幣，及掏出5張捏成一團的紙鈔，繳納第1期款項，服務人員細心將3張千元鈔及2張百元鈔攤平，發現其中1張千元鈔的防偽金屬已脫落而拒收，僅收取其中2200元，剩餘1300元則以硬幣繳納。

新北分署指出，由於硬幣過於陳舊，部分硬幣還互相黏著，服務人員加以清洗再以機器分出不同金額硬幣，逐一細數，費工費時，竟還被陳男嫌動作太慢。

新北分署呼籲民眾切勿酒駕及無照駕駛，以免害人害己，又傷荷包，萬一遭受裁罰，亦應勇於面對，自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒駕罰鍰案件持續強力執行之決心。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男（圖左）在上週五至新北分署向執行員（右）辦理分期繳納。（記者王定傳翻攝）

陳男提著一袋舊硬幣辦理分期。（新北分署提供）

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