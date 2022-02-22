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    首頁　>　社會

    高市疫調人員1個月未休 疫情降溫後縮編15名官警續與時間賽跑

    疫調小組不忘掛上綠包裝乖乖，希望疫情降溫。（警方提供）

    疫調小組不忘掛上綠包裝乖乖，希望疫情降溫。（警方提供）

    2022/02/22 17:44

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局成立疫調小組支援市警局追蹤確診及疑似確診者足跡，由於農曆過年期間，旗津修船工人染疫由家庭群聚，蔓延至社區群聚，疫調對象和壓力升高，確診者足跡不容遺漏或隱瞞，警方動員各單位，尤其是科偵隊派出專才追蹤確診者接觸過的人、地，由成軍的7人擴增至31人，隨著疫情降溫，成員大幅減少，一半歸建，由15名官警繼續追蹤。

    刑大疫調小組以科偵隊為主軸，自去年5月22日成軍，協助高雄市府疫情指揮中心追蹤確診者足跡，一開始成軍只有7人，由刑大二線三星專員陳世元帶領，就設在局長室旁的簡報室，局長黃明昭十分重視疫情變化及足跡掌握，都會親自主持，隨著疫情升溫、緊張，疫調對象增加、足跡擴散，疫調小組從7人曾增至31人，迅速掌握確診者手機聯絡歷程，以及追蹤汽機車蹤跡。

    由於農曆過年前後，高市疫情突然升溫，疫調小組不敢全員休假過年，排班輪值堅守崗位，甚至有2名成員過年全無休，堅持到過完年，長達1個月未休假，市府評估疫情降溫，刑大疫調小組昨起減少一半人力，留下15名官警持續疫調工作，其餘人員歸建，疫調小組也移回刑大作業。

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    高市縮編15名官警持續與疫調時間賽跑。（警方提供）

    高市縮編15名官警持續與疫調時間賽跑。（警方提供）

    高市疫調小組也由市警局移回刑大持續作業。（記者黃良傑攝）

    高市疫調小組也由市警局移回刑大持續作業。（記者黃良傑攝）

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