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    首頁　>　社會

    抱在懷裡的愛犬遭4隻大狗扯落 飼主親眼見牠肚破腸流慘死

    馬爾濟斯犬「樂樂」從飼主懷中被4隻大狗圍攻致死，法官判4隻大狗的主人要賠7萬餘元。示意圖。（資料照）

    馬爾濟斯犬「樂樂」從飼主懷中被4隻大狗圍攻致死，法官判4隻大狗的主人要賠7萬餘元。示意圖。（資料照）

    2022/02/22 16:06

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓婦人家裡養的4歲馬爾濟斯貪玩從家中跑出，陳婦追出門一把抱起狗，吳姓男子剛好騎車溜著4隻大狗行經該處，4隻大狗失控撲向小狗，從陳婦懷中把小狗扯落地，再當場圍攻咬破牠的肚子當場慘死；吳事後賠了3萬元，但陳婦認為不夠，提告求償14萬9千餘元，法官判吳應賠7萬餘元。

    判決指出，陳姓婦人在2016年10月時飼養剛出生的白色馬爾濟斯公犬（取名：樂樂），2021年5月9日上午6點多，樂樂起床後貪玩偷溜外出，陳婦見狀後追出家門，在三多一路151巷一帶找到樂樂，並把樂樂抱在懷裡一起回家。

    當時騎著機車溜著4隻大狗的吳姓男子剛好行經該處，4隻大狗看到樂樂竟突然失控，直奔陳婦將她懷裡的樂樂一口扯落，樂樂掉地後，4隻大狗開始圍攻樂樂，吳、陳見狀上前阻擋時，樂樂已被咬得肚破腸流，陳婦趕緊將樂樂送醫，但仍因傷重不治。

    吳男事後拿了3萬元賠給陳婦，但陳婦認為樂樂是家中不可取代的一份子，提告求償喪葬、醫費和精神慰撫金共14萬9千餘元，高雄簡易庭審理時，吳男坦承沒有把牽繩拉緊，才讓家中的4隻大狗有機會去攻擊小狗，法官因此認定吳男有責，判他應賠7萬餘元，可上訴。

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