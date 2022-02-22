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    新北區間測速執法重啟1個月 路段事故降6至8成

    新北市北宜公路、台64線中和段、新店區環河路區間測速執法恢復1個月以來，有效減少超速車輛，降低事故發生。（圖由新北交大提供）

    新北市北宜公路、台64線中和段、新店區環河路區間測速執法恢復1個月以來，有效減少超速車輛，降低事故發生。（圖由新北交大提供）

    2022/02/22 12:52

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市北宜公路、台64線中和段以及新店區環河路區間測速系統自今年1月24日恢復執法以來，有效抑制車輛超速違規事件，分析各路段實施成效，事故較恢復執法前同期下降6至8成，確保行車安全。

    新北市警察局交通警察大隊指出，市府在北宜26.2-32.2K、台64線中和段以及新店區環河路區間實施平均速率執法，恢復執法近1個月以來，分析各路段違規件數，北宜公路74件、台64線中和段259件、新店區環河路55件，另各路段事故較恢復執法前同期下降6至8成。

    新北警表示，北宜公路26.2-32.2K恢復執法前平均車速每小時44.6公里，恢復執法後下降至時速38.7公里，分析原因為該路段有較多彎道，如超速行駛容易操作失控而導致事故，恢復區間測速執法後，用路人都能注意該路段速度限制，降低車速。

    另外，分析違規車輛行駛速度，北宜區間路段測得最高平均速率為每小時88公里、嚴重違規車輛（時速61公里以上）占總通行車輛0.85%；台64線中和段最高平均速率每小時124公里、嚴重違規車輛（時速91公里以上）占總通行車輛0.26%；新店區環河路最高平均速率每小時101公里，嚴重違規車輛（時速81公里以上）占總通行車輛0.04%，新北警將針對嚴重超速違規優先舉發，遏止惡性違規，防制事故發生。

    警方表示，區間平均速率是以整體路段平均車速執法，保持穩定正常行駛速度，行經彎道確實減速，平均速率即可低於速限，不需要時刻盯著儀表板計算車速，或出現刻意龜速、急煞或停車等影響他人用路安全行為，區間平均速率設施是以維護交通安全為目的，而非以執法為目標。

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