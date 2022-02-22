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    首頁　>　社會

    日前才潑紅漆 前時報鷹吳俊賢今早涉對友人住宅連開5槍洩憤

    前職棒球員吳俊賢。（記者劉慶侯翻攝）

    前職棒球員吳俊賢。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/02/22 12:03

    〔記者劉慶侯／台北報導〕在1996年涉及「黑鷹事件」集體打假球簽賭案前職棒球員吳俊賢，因與陳姓男子有財務糾紛，6日曾到對方租住處潑紅漆洩憤，結果今日凌晨又持槍朝對方住處鐵捲門開5槍報復，逃逸後向士林分局投案。轄管萬華分局將他帶回偵辦，將追查槍枝來源。

    據了解，現年已51歲的吳男，過去曾多次登上新聞版面，他原本是職棒球員，但在1996年涉及俗稱「黑鷹事件」的集體打假球簽賭案，吳因此被判刑，球隊最終也解散。吳事後輾轉回到台南經營海產店，但2014年時吳酒後開車載朋友要去續攤，卻在台南市區被逮，當時他酒測直達1.1毫克。

    台北市警方是6日凌晨時刻接獲報案，陳姓男子位在台北市長泰街的辦公室、以及停在該處的轎車，被人撒冥紙、潑紅漆；陳起先以為整起事件恐怕與他近來表態想參選里長有關，嚇得報警。

    轄區警方調閱監視器畫面追查，循線發現涉案的是吳男，傳喚他到案說明。吳當時供稱，他近來手頭緊，向陳姓男子借錢卻被拒絕，他對此心生不滿，才會趁凌晨時刻到他辦公室外潑紅漆、撒冥紙來洩憤。

    不過，陳男發現是好友下手，不願對他追究提告，警方於是將吳依違反社會秩序維護法開罰。

    不料，今日凌晨2時許，陳男住處又發生槍擊案，吳嫌持手槍向被害人住處射擊5發，逃逸後攜帶作案的槍枝以及5發子彈至士林分局文林派出所。

    警方調查，吳嫌此改口表示，他日前向陳男車輛潑漆，是因雙方有投資上的糾紛引起，並非只為向被害人借錢，所以心生不滿，今日凌晨酒後，才又持手槍朝對方鐵門射擊5發子彈。

    警方對於吳嫌供詞和動機反復不定，將深入調查相關犯案動機及槍枝來源，並依法移送地檢署偵辦。

    陳男辦公室被潑紅漆、撒冥紙。（記者劉慶侯翻攝）

    陳男辦公室被潑紅漆、撒冥紙。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲槍枝。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲槍枝。（記者劉慶侯翻攝）

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