法官撮合姻緣未被認定違失 監院上訴吞敗

新竹地院法官吳振富（停職中）被免除法官職務。（資料照，取自臉書）

2022/02/22 11:30

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹地院法官吳振富（停職中）要求助理幫他按摩及處理私人事務，又情緒失控威脅有孕在身的學習司法官「不要分發到新竹」，被職務法庭認定違失情節重大，判免職，轉任桃園地院司法事務官。由於移送機關的監察院不滿吳振富另想撮合女職員婚姻未受懲，提起上訴，日前被職務法庭駁回，全案確定。

吳振富之前擔任竹院民事執行處法官兼庭長，配置3名法官助理，對3人有指派工作、核准差勤與業務督導的權限，並為法助年終考核與續聘審議的當然成員。

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職務法庭去年4月間認定，吳振富利用職務上權力不對等關係，於2018年5月間至2019年6月間，要求法助幫他處理與業務無關的個人事務，包括：代購禮品、代尋家教、代為聯繫其公餘授課與學生成績登錄事宜、回答授課同學提問，甚至出國及相關簽證等事宜。

吳振富還被查出，前後4次在緊閉門窗的辦公室內，要求法助替他按摩、刮痧，法助迫於職務及權力不對等的關係而隱忍壓抑，感到莫大的屈辱、難堪、痛苦、不受尊重。

2019年6月21日公器私用事件爆發後，吳振富獲悉竹院指派相關人員調查其違失，旋於次日上午分別撥打長達32分鐘與91分鐘2通電話給法助，強調「是刮痧而非按摩」，且欲召集第三人共同開會以「定調」；接著又召喚執行處科長，藉機打探調查情形。

此外，法官職前研習班第8期學員於新竹地院學習時，吳振富為兼任導師，卻經常在指導期間情緒失控，以「你以為你很行啊」、「不要給我抓到把柄、一定把你除掉」等言語嘲諷、恫嚇學員，威脅不通過其實習成績，貶抑人格尊嚴，並跟一名懷孕的學員說「不要分發到新竹」，歧視孕婦。

職務法庭認定吳振富違反法官倫理規範，情節重大，犯錯後未反省，已不適任法官一職，決議判決免除其法官職務，傳調桃院司事官。

吳振富未上訴，反而是監察院不滿，強調吳振富另於上班時間詢問女性同仁感情狀況，並邀至辦公室內洽談，想幫忙介紹並撮合對象，亦屬公器私用，卻未被職務法庭認定有違失，判決有誤，因此上訴要求改判。

職務法庭二審指出，一審判決已說明吳振富主動介紹撮合姻緣的動機尚屬善意，且於知悉對方已婚後即停止，審酌其行為動機、目的、手段、對公務秩序或侵害的法益所生的損害或影響等，尚無懲戒之必要，理由雖然簡要，但沒有違法。

二審強調，一審對於吳振富想當媒人部分，實已認定他未謹言慎行，有違失，只是考量危害程度不高而未予懲戒。合議庭認為原審判決無誤，監察院上訴無理由，日前判其敗訴，全案確定。

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